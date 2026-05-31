Más de 300 alumnos de cuarto y quinto año asistieron a la reciente edición de la Expo Carrera, organizada el viernes 29 de mayo por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Las Rosas. Este espacio educativo fue diseñado para acercar alternativas de formación universitaria y oficios a las juventudes de la región que transitan el tramo final de su educación secundaria.

Variedad de propuestas e instituciones

El evento registró un incremento tanto en la afluencia de jóvenes como en la cantidad de entidades académicas participantes. Entre las principales novedades de este año, destacó la incorporación de la Universidad Tecnológica de Rosario, que ofreció una charla específica sobre ingeniería. La jornada también contó con la disertación del licenciado Patricio Peraz y el acompañamiento de distintas autoridades locales.

Importancia del acompañamiento vocacional

Durante la muestra, Mónica Ogresta -Rectora del Colegio- y Flavia Lattanzi -docente-, referentes de la organización, subrayaron la relevancia de esta exposición para las comunidades alejadas de los grandes polos urbanos. Explicaron que la Expo Carrera facilita que estudiantes locales descubran opciones formativas en ciudades como Villa María, ubicada a 150 kilómetros, superando de este modo las barreras geográficas.

Finalmente, las organizadoras enfatizaron que, si bien las nuevas generaciones tienen fácil acceso a la información a través de internet, el contacto directo con representantes de las instituciones resulta fundamental. Este acercamiento presencial otorga la pausa y la guía necesarias para que los adolescentes puedan tomar decisiones frente a la inmediatez tecnológica actual.

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