

Durante la mañana de hoy, se llevó a cabo el acto conmemorativo oficial por el Día de la Bandera en la ciudad de Las Rosas, rindiendo homenaje al paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano.

El encuentro institucional estuvo encabezado por el intendente Javier Meyer y contó con la asistencia de miembros del Concejo Deliberante, el Gabinete Municipal, así como autoridades, instituciones y clubes locales que acompañaron la conmemoración.

Promesa a la bandera e intervenciones culturales

El momento central de la jornada fue protagonizado por los alumnos de 4.º grado de todas las escuelas de la ciudad, quienes realizaron la tradicional Promesa a la Bandera, reafirmando su compromiso con el símbolo patrio.

El desarrollo del acto incluyó diversas participaciones comunitarias y culturales. Formaron parte de la ceremonia la Escuela N.º 260 "Manuel Belgrano", la Banda Municipal Manuel Belgrano y el grupo de danza Alma y Tradición de Tierra Viva Espacio Cultural. Asimismo, el evento contó con las interpretaciones de los alumnos de violín de la Casa de la Cultura, la presentación de Milagros Escalzo y la intervención de las alumnas de Lengua de Señas pertenecientes a la misma institución cultural.

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