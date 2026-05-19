

El Ministerio de Salud de Santa Fe reportó un incremento del 91% en los casos de gripe A (influenza A) entre pacientes internados durante las últimas dos semanas. Este aumento acelerado de contagios, que afecta principalmente a niños y adolescentes con una edad mediana de 12 años, obligó a las autoridades sanitarias a reforzar el monitoreo epidemiológico provincial antes del inicio formal de la temporada invernal.

Vacunación y medidas preventivas

Según el informe epidemiológico oficial, la influenza A representa actualmente más de la mitad de los diagnósticos positivos por infecciones respiratorias agudas graves en los hospitales santafesinos. Ante este avance viral temprano, la cartera de Salud remarcó la urgencia de aplicar la vacuna antigripal a los grupos de riesgo, los cuales incluyen a embarazadas, mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses y personal estratégico.

Además de la inmunización, que es gratuita y obligatoria para estas poblaciones objetivo, los expertos solicitan a la comunidad retomar las conductas preventivas habituales. La ventilación constante de espacios cerrados, la higiene regular de manos, la consulta médica temprana y el uso responsable del barbijo ante la aparición de síntomas son las principales herramientas para evitar una escalada de internaciones en los próximos meses.

Grupos de riesgo

Frente al aumento de circulación viral, la provincia insistió especialmente en la vacunación antigripal de grupos de riesgo. La recomendación alcanza a:

Personal de salud

Embarazadas

Niños de 6 a 24 meses

Mayores de 65 años

Personas con enfermedades de riesgo

Personal estratégico