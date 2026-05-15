Un accidente de tránsito se registró pasada la medianoche de este viernes en el paso a nivel de calle Pellegrini, en la localidad de Cañada de Gómez. Por razones que son materia de investigación, una formación ferroviaria colisionó contra un remise y arrastró al vehículo por aproximadamente 150 metros antes de lograr detener su marcha.

Rescate y asistencia médica

Tras el impacto, el chofer del automóvil, un hombre de 69 años, quedó atrapado en el interior del habitáculo. Personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar para llevar a cabo las maniobras de rescate. Posteriormente, una unidad de emergencias médicas lo trasladó a un centro de salud local para recibir las primeras atenciones.

Fuentes médicas confirmaron que el trabajador se encuentra estable y fuera de peligro, internado en un sanatorio de la ciudad. Los detalles específicos sobre el carácter de sus lesiones se mantienen en reserva para proteger su intimidad.

remise diptico

Normalización del tránsito

A raíz del siniestro, la circulación vehicular en la zona y el paso de trenes quedaron interrumpidos durante unas horas en la madrugada. Los equipos de emergencia y seguridad trabajaron en el lugar hasta lograr remover el automóvil de las vías. El tránsito fue restablecido y normalizado en su totalidad durante las primeras horas de la mañana

Fuente, fotos y video: Diario Cañada

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