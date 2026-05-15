Tren arrastró un remise en Cañada de Gómez: chofer a salvo
Un accidente de tránsito se registró pasada la medianoche de este viernes en el paso a nivel de calle Pellegrini, en la localidad de Cañada de Gómez. Por razones que son materia de investigación, una formación ferroviaria colisionó contra un remise y arrastró al vehículo por aproximadamente 150 metros antes de lograr detener su marcha.
Rescate y asistencia médica
Tras el impacto, el chofer del automóvil, un hombre de 69 años, quedó atrapado en el interior del habitáculo. Personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar para llevar a cabo las maniobras de rescate. Posteriormente, una unidad de emergencias médicas lo trasladó a un centro de salud local para recibir las primeras atenciones.
Fuentes médicas confirmaron que el trabajador se encuentra estable y fuera de peligro, internado en un sanatorio de la ciudad. Los detalles específicos sobre el carácter de sus lesiones se mantienen en reserva para proteger su intimidad.
Normalización del tránsito
A raíz del siniestro, la circulación vehicular en la zona y el paso de trenes quedaron interrumpidos durante unas horas en la madrugada. Los equipos de emergencia y seguridad trabajaron en el lugar hasta lograr remover el automóvil de las vías. El tránsito fue restablecido y normalizado en su totalidad durante las primeras horas de la mañana
Fuente, fotos y video: Diario Cañada
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