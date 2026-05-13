

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, reclamaron al Gobierno nacional la eliminación de las retenciones al sector agropecuario y el envío de fondos para infraestructura. El pedido conjunto se realizó este martes durante la apertura de la exposición TodoLáctea 2026, llevada a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba.

La Región Centro como motor productivo

Durante su intervención, Pullaro destacó el rol del bloque conformado por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, al cual definió como la cuenca lechera más importante de América Latina. En este marco, el mandatario santafesino enfatizó que el crecimiento del país depende de la inversión privada y la producción local.

"Hay un camino para sacar adelante a la Argentina que no son los planes sociales, las dádivas ni el populismo, sino el esfuerzo y el trabajo diario de nuestros productores", afirmó Pullaro, tras recordar que el ADN de estas provincias se basa en reinvertir las ganancias en el propio territorio.

Urgencia de obras viales y energéticas

Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de reducir la presión tributaria nacional para devolver competitividad al interior. Pullaro instó a terminar con las retenciones para que esos recursos regresen a las provincias en forma de rutas y desarrollo energético, elementos clave para reducir los costos de la industria.

Por su parte, Llaryora advirtió que el esquema actual quita capacidad de generar empleo. Exigió que los nuevos regímenes de beneficios impositivos nacionales alcancen también al agro, permitiendo que los fondos queden en manos de las comunidades productivas. La exposición agroindustrial, que cuenta con 24 stands de empresas santafesinas, continuará sus actividades hasta el jueves 14 de mayo.

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