

El Gobierno de Santa Fe oficializó un nuevo Plan Especial de Financiamiento para regularizar deudas tributarias con la Administración Provincial de Impuestos (API). La iniciativa, anunciada por el gobernador Maximiliano Pullaro, permite a particulares y empresas saldar obligaciones en hasta 36 meses, buscando mitigar el impacto de la crisis económica nacional.

Las obligaciones incluidas en la moratoria abarcan Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, contemplando tanto el capital como los intereses y multas acumuladas.

Beneficios para prestadores de discapacidad y pymes

Uno de los puntos más destacados de la medida es el "Plan E", que otorga una financiación extendida de 36 cuotas a tasa cero (0% de interés mensual) exclusivamente para instituciones y prestadores de servicios de salud y asistencia orientados a personas con discapacidad.

Por su parte, el denominado "Plan A" está destinado a pequeños y medianos contribuyentes, así como a grupos familiares con hasta dos inmuebles o vehículos registrados a nombre de un mismo titular. Este segmento podrá acceder a esquemas de hasta 12 cuotas sin interés; para financiaciones más largas (de 13 a 36 meses), se aplicará una tasa mensual del 1,5 %.

Segmentación para grandes contribuyentes

El programa establece distintos niveles de condiciones según el perfil patrimonial del deudor. Para los contribuyentes de mayor envergadura o volumen de facturación, los planes "B" y "C" ajustan las tasas, pero mantienen la opción de pagar en hasta seis cuotas sin interés. Asimismo, el esquema "D" abarca a empresas que mantengan litigios administrativos o judiciales abiertos, ofreciendo también facilidades escalonadas.

La adhesión al plan permanecerá abierta durante 90 días. Según informó el Ministerio de Economía, el trámite será íntegramente digital a través del portal oficial de la Provincia, requiriendo contar con CUIT, Clave Fiscal y una CBU bancaria para el débito automático.

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