Cayó Cheche, un peligroso prófugo vinculado a hechos delictivos en Cañada de Gómez

La PDI lo detuvo en la autopista Rosario-Córdoba cuando intentaba huir en un remís hacia la provincia de Córdoba

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, a través de la Unidad de Captura de Alto Perfil (UCAP) detuvo a Darío Oscar M., alias Cheche, quien presentaba un pedido de captura activo por una causa vinculada a amenazas, abuso de armas y tenencia ilegal de arma de fuego.

El operativo se concretó en la autopista Rosario-Córdoba entre las localidades de Tortugas (Santa Fe) y General Roca (Córdoba), mientras se trasladaba a bordo de un remís con sentido a Córdoba en calidad de pasajero, cuando los agentes identificaron a un Chevrolet Prisma color blanco.

Luego de tareas de inteligencia, con intervención del fiscal Santiago Tosco, de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez, los agentes comenzaron a realizar un seguimiento en la dirección referida logrando observar que el sindicado se dirigía hacia la provincia de Córdoba. Es por eso que procedieron a la detención del vehículo, y en el momento de la detención del mismo que lo trasladaba, Darío M. descendió por el sector de la banquina y comenzó a correr en dirección al sector de campo, aunque los agentes lograron alcanzarlo y detenerlo.

Sobre el detenido, de 27 años, recaía una orden de captura por su presunta participación en distintos hechos ocurridos en la ciudad de Cañada de Gómez. 

A su vez, los agentes secuestraron algo más de $4 millones en efectivo y 100 dólares. elementos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación. 

El procedimiento contó con la colaboración de personal de la PDI Distrito Cañada de Gómez y de la Comisaría de General Roca (Córdoba).

