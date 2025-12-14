Cayó Cheche, un peligroso prófugo vinculado a hechos delictivos en Cañada de Gómez

Las Rosas DigitalLocales11 de diciembre de 2025
Los ediles electos juraron en un acto frente al Palacio Municipal y se reconoció la labor de los funcionarios salientes. El intendente Javier Meyer participó del evento.
Las Rosas DigitalCultura12 de diciembre de 2025
por Isidoros Karderinis, desde Atenas - Nacido en Quíos en 1925, Mikis Theodorakis es la figura más importante de la cultura y música griega moderna. Su vasta obra y prestigio internacional así lo consagran.
Las Rosas DigitalLocales13 de diciembre de 2025
El municipio concreta pavimentación y obras en escuelas, ejecuta una limpieza compleja en cisternas sin cortar el servicio y solicita colaboración a vecinos para sostener el arbolado.
Las Rosas DigitalTemas de interés14 de diciembre de 2025
Ante la indiferencia nacional que mantenía aislada a la Mesopotamia, Uranga y Sylvestre Begnis encontraron un vacío legal para avanzar solos. Crónica de una obra monumental que nació del hartazgo político y se transformó en un hito de la ingeniería mundial.