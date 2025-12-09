Raid delictivo: Sastre, Carlos Pellegrini, El Trébol y Las Rosas

Secuestran 16 vehículos en operativos de la UR III
Los procedimientos abarcaron Las Rosas, Las Parejas y Armstrong. Se puso el foco en los escapes libres y la alcoholemia al volante.
En Las Rosas tras un robo en la empresa, la policía persiguió a los ladrones y recuperó un vehículo utilizado en una seguidilla de hechos.Policiales09 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
Un intento de robo en una reconocida fábrica de implementos agrícolas de la ciudad de Las Rosas desencadenó una intensa persecución policial y un operativo cerrojo durante la madrugada de este lunes. El hecho culminó con el secuestro de un automóvil, el cual estaría vinculado a un raid delictivo que afectó a varias localidades de la región.
El incidente en la cabecera del departameno Belgrano se registró a las 04:00 horas, cuando el sistema de alarmas reportó un ingreso no verificado en la fábrica Pierini, ubicada en calle Mendoza al 1100. Según el reporte de la Unidad Regional III, la propia víctima inició el seguimiento de los sospechosos, quienes se desplazaban en dos vehículos: una camioneta Fiat Strada gris y un Volkswagen Gol del mismo color.
Tras recibir el alerta a través del 911, personal del Comando Radioeléctrico de Las Rosas se sumó a la persecución, desplegando un operativo cerrojo inmediato. Los delincuentes emprendieron la huida hacia la jurisdicción de la ciudad vecina.
Al llegar a una zona rural de Las Parejas, los malvivientes abandonaron el Volkswagen Gol y continuaron la fuga a bordo de la camioneta Fiat Strada, logrando evadir momentáneamente a las fuerzas de seguridad. La policía procedió al secuestro del rodado abandonado, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo.
La investigación, liderada por el fiscal en turno Dr. Santiago Tosco de la Fiscalía de Cañada de Gómez, reveló que este suceso no fue un hecho aislado. Se estableció una conexión directa con una serie de delitos ocurridos horas antes en el departamento San Martín.
Información proporcionada por la Unidad Regional XVIII indica que los mismos vehículos habrían participado de un raid delictivo en las ciudades de Carlos Pellegrini, Sastre y El Trébol durante la misma madrugada. Esta modalidad, rápida y coordinada, ha puesto en alerta a las autoridades de toda la zona.
En el lugar del hallazgo trabajó personal de la PDI Científica para el levantamiento de huellas y rastros que permitan identificar a los autores del hecho, mientras que la PDI Operativa continúa con las diligencias investigativas.
Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)
Los procedimientos abarcaron Las Rosas, Las Parejas y Armstrong. Se puso el foco en los escapes libres y la alcoholemia al volante.
Personal del Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre de 26 años. Fue hallado en la ex-fundición ubicada en calle Uruguay tras un llamado por robo en proceso.
Los incidentes exigieron una rápida intervención de fuerzas de seguridad y refuerzos.
El operativo se realizó en una vivienda de la zona oeste por una causa de desobediencia. El implicado había protagonizado una fuga a gran velocidad días atrás.
El involucrado fue trasladado a Jefatura para ser notificado y fichado por un robo anterior, cumpliendo una orden del Fiscal Dr. Tosco.
Comando Radioeléctrico detectó un VW Gol, sustraído en Bustinza, circulando con patente adulterada en Armstrong. Hay un aprehendido por encubrimiento.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre arroja lo que vecinos creen que es tierra de cementerio sobre una camionet. Muchos lo describen como un ritual de “magia negra” destinado a intimidar.
Mercado de Granos. por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Para ayudar a mirar con más agudeza las oportunidades de precio, y no quedarnos en miradas sesgadas por la historia reciente.
Seis talentos de la región fueron convocados por Cincinnati para disputar el prestigioso torneo del 15 al 19 de diciembre. Sus clubes celebraron el logro y destacaron el esfuerzo y la proyección de cada jugador.
Por Mónica Ortolani - La falta de planificación en la sucesión agropecuaria pone en riesgo la continuidad del negocio y la armonía familiar. La clave es conversar hoy. Profesionalización de la gestión y roles claros evitan conflictos.