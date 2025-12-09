Raid delictivo: Sastre, Carlos Pellegrini, El Trébol y Las Rosas

Un intento de robo en una reconocida fábrica de implementos agrícolas de la ciudad de Las Rosas desencadenó una intensa persecución policial y un operativo cerrojo durante la madrugada de este lunes. El hecho culminó con el secuestro de un automóvil, el cual estaría vinculado a un raid delictivo que afectó a varias localidades de la región.

El incidente en la cabecera del departameno Belgrano se registró a las 04:00 horas, cuando el sistema de alarmas reportó un ingreso no verificado en la fábrica Pierini, ubicada en calle Mendoza al 1100. Según el reporte de la Unidad Regional III, la propia víctima inició el seguimiento de los sospechosos, quienes se desplazaban en dos vehículos: una camioneta Fiat Strada gris y un Volkswagen Gol del mismo color.

Persecución y operativo cerrojo

Tras recibir el alerta a través del 911, personal del Comando Radioeléctrico de Las Rosas se sumó a la persecución, desplegando un operativo cerrojo inmediato. Los delincuentes emprendieron la huida hacia la jurisdicción de la ciudad vecina.

Al llegar a una zona rural de Las Parejas, los malvivientes abandonaron el Volkswagen Gol y continuaron la fuga a bordo de la camioneta Fiat Strada, logrando evadir momentáneamente a las fuerzas de seguridad. La policía procedió al secuestro del rodado abandonado, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo.

Conexión con otros hechos en la región

La investigación, liderada por el fiscal en turno Dr. Santiago Tosco de la Fiscalía de Cañada de Gómez, reveló que este suceso no fue un hecho aislado. Se estableció una conexión directa con una serie de delitos ocurridos horas antes en el departamento San Martín.

Información proporcionada por la Unidad Regional XVIII indica que los mismos vehículos habrían participado de un raid delictivo en las ciudades de Carlos Pellegrini, Sastre y El Trébol durante la misma madrugada. Esta modalidad, rápida y coordinada, ha puesto en alerta a las autoridades de toda la zona.

En el lugar del hallazgo trabajó personal de la PDI Científica para el levantamiento de huellas y rastros que permitan identificar a los autores del hecho, mientras que la PDI Operativa continúa con las diligencias investigativas.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)