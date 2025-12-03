Aprehendido en el techo de una ex-fábrica en Las Rosas

Detienen a un joven por violación de propiedad privada

Personal del Comando Radioeléctrico de Las Rosas aprehendió este miércoles 3 de diciembre a un hombre identificado como M.H.V., de 26 años, tras ser sorprendido en los techos del edificio de antigua fábrica. El hecho se registró alrededor de las 14:30 horas en la intersección de las calles Uruguay y Nicolás Avellaneda.

El operativo policial

Las autoridades acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre un presunto robo en proceso. Al realizar una inspección del predio, los efectivos encontraron al individuo sobre la estructura. M.H.V. no opuso resistencia y, al ser interrogado, argumentó que intentaba retirar un caño de un tanque de agua para "terminar el techo de su madre".

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial y las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Primera, con intervención de la UFI de Cañada de Gómez.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)