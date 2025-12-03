Aprehendido en el techo de una ex-fábrica en Las Rosas

Disturbios tras el partido de Sportivo versus Campaña, en Las Parejas
Los incidentes exigieron una rápida intervención de fuerzas de seguridad y refuerzos.
Personal del Comando Radioeléctrico de Las Rosas aprehendió este miércoles 3 de diciembre a un hombre identificado como M.H.V., de 26 años, tras ser sorprendido en los techos del edificio de antigua fábrica. El hecho se registró alrededor de las 14:30 horas en la intersección de las calles Uruguay y Nicolás Avellaneda.
Las autoridades acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre un presunto robo en proceso. Al realizar una inspección del predio, los efectivos encontraron al individuo sobre la estructura. M.H.V. no opuso resistencia y, al ser interrogado, argumentó que intentaba retirar un caño de un tanque de agua para "terminar el techo de su madre".
El sujeto fue trasladado a la dependencia policial y las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Primera, con intervención de la UFI de Cañada de Gómez.
El operativo se realizó en una vivienda de la zona oeste por una causa de desobediencia. El implicado había protagonizado una fuga a gran velocidad días atrás.
El involucrado fue trasladado a Jefatura para ser notificado y fichado por un robo anterior, cumpliendo una orden del Fiscal Dr. Tosco.
Comando Radioeléctrico detectó un VW Gol, sustraído en Bustinza, circulando con patente adulterada en Armstrong. Hay un aprehendido por encubrimiento.
Un violento incidente ocurrió en la ciudad de Las Rosas este martes por la tarde, en la calle Roque Sáenz Peña al 500.
Gendarmería Nacional secuestró un paquete con droga dentro de una aeronave Cessna 210 que realizó un aterrizaje de emergencia en Santa Fe. El hecho se vincula a una causa narco.
Ezequiel Prile aceptó un juicio abreviado en Cañada de Gómez. Fue hallado con 26 toneladas de cereal sustraído y dos armas de fuego en Carcarañá.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre arroja lo que vecinos creen que es tierra de cementerio sobre una camionet. Muchos lo describen como un ritual de “magia negra” destinado a intimidar.
Realizado el España, el concurso internacional "Historias de Inclusión" llamó a producir vídeos sobre diversidad y empatía en vísperas del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.
La consultora Mónica Ortolani analiza el mercado de granos y recomienda herramientas de gestión para evitar pérdidas por falta de planificación comercial.