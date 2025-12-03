Aprehendido en el techo de una ex-fábrica en Las Rosas

Personal del Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre de 26 años. Fue hallado en la ex-fundición ubicada en calle Uruguay tras un llamado por robo en proceso.

Policiales03 de diciembre de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
Gemini_Generated_Image_x61phex61phex61p

Detienen a un joven por violación de propiedad privada

Personal del Comando Radioeléctrico de Las Rosas aprehendió este miércoles 3 de diciembre a un hombre identificado como M.H.V., de 26 años, tras ser sorprendido en los techos del edificio de antigua fábrica. El hecho se registró alrededor de las 14:30 horas en la intersección de las calles Uruguay y Nicolás Avellaneda.

El operativo policial

Las autoridades acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre un presunto robo en proceso. Al realizar una inspección del predio, los efectivos encontraron al individuo sobre la estructura. M.H.V. no opuso resistencia y, al ser interrogado, argumentó que intentaba retirar un caño de un tanque de agua para "terminar el techo de su madre".

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial y las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Primera, con intervención de la UFI de Cañada de Gómez.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

Te puede interesar
Lo más visto
Historias con inclusion-Mi tio

"Historias de Inclusión"

Las Rosas Digital
Cultura03 de diciembre de 2025

Realizado el España, el concurso internacional "Historias de Inclusión" llamó a producir vídeos sobre diversidad y empatía en vísperas del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.

Boletín de noticias