¿Tierra de cementerio? arrojada contra un vehículo: un video causa temores en Armstrong

Según informa el portal Arnstrong y Región un hombre fue filmado por cámaras de seguridad en el preciso momento en que arroja lo que parece ser tierra de cementerio sobre el parabrisas de una camioneta, lo que vecinos describen como “un claro ritual de magia negra para hacer daño”.
Las imágenes, dignas de una película de terror, muestran al sujeto acercándose rápidamente al vehículo con un tarro en la mano. En un movimiento, lanza la tierra oscura contra el vidrio delantero y huye de la escena, dejando una marca tan perturbadora como inexplicable.
Según versiones que comenzaron a circular de inmediato, la tierra utilizada sería tierra de cementerio, un elemento cargado de simbolismo siniestro y tradicionalmente asociado a rituales de daño, maleficios y trabajos para arruinar la vida de otra persona.
Vecinos afirmaron que “nunca habían visto algo así en la ciudad” y que el hecho generó pánico, indignación y temor entre quienes ya vieron la filmación del vecino..
El acto no parece improvisado: El agresor actúa con decisión, con bronca evidente, como si buscara impactar, marcar y amedrentar a quien sea el dueño de la camioneta.
Conforme lo consultado, la escena coincide con rituales destinados a:
• “cortar caminos”,
• atraer desgracias,
• provocar enfermedades,
• o incluso la muerte violenta en un accidente de tránsito
“El modo en que arrojó la tierra demuestra intención de daño. Esto no es una broma, es un mensaje”, sostuvo uno de los consultados.
Desde hace unos días las redes estallaron con mensajes de alarma:
• “Esto es de película.”
• “Jamás pensé ver magia negra acá.”
• “Increíble que pase algo así en nuestra ciudad.”
La escena sembró un clima de inquietud: muchos vecinos temen que este tipo de rituales estén siendo utilizados como forma de hostigamiento o amenaza encubierta.
En dialogo con Armstrong y Región los dueños del vehículo en cuestión expresaron que ya tomaron acciones legales correspondientes.
La firma DBT SA-Cramaco desvinculó personal por la caída de demanda y costos. Gremios solicitan la intervención urgente del Ministerio de Trabajo.
El viento que acompañó la tormenta de este domingo por la madrugada provocó problemas en una vivienda de esa ciudad.
Tormenta intensa desde las 23:00. Ráfagas máximas a medianoche desde el Sur, bajando y rotando al Suroeste
El caso de seis mujeres en San Jerónimo Sud que sufrieron la manipulación de sus fotos con inteligencia artificial y piden legislar contra el abuso digital. Habla una de ellas.
El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional supervisa obras de mantenimiento en la Ruta Nacional 178, desde el límite con Buenos Aires hasta Las Rosas, priorizando seguridad vial y transitabilidad.
El partido del Presidente Javier Milei, cuya lista encabezaba Agustín Pellegrini en Santa Fe , obtuvo la mayoría de los sufragios, superando a Provincias Unidas y Fuerza Patria en el escrutinio provisorio.
Votando el 65 % del electorado en nuestra ciudad el podio fue ocupado por el espacio político del Presidente Milei, seguidos de Fuerza Patria y en tercer lugar Provincias Unidas.
Ezequiel Prile aceptó un juicio abreviado en Cañada de Gómez. Fue hallado con 26 toneladas de cereal sustraído y dos armas de fuego en Carcarañá.
Impulso a la conectividad aérea. El Aeropuerto Internacional de Rosario se reactiva en diciembre con obras de modernización y ofrecerá más de 50 vuelos semanales a destinos de Brasil y otros países.
Ambos equipos superaron las semifinales con autoridad y definirán el título. Cremería ganó por la mínima y Sport se impuso en Correa. Se viene una gran final.
