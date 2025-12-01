¿Tierra de cementerio? arrojada contra un vehículo: un video causa temores en Armstrong

Según informa el portal Arnstrong y Región un hombre fue filmado por cámaras de seguridad en el preciso momento en que arroja lo que parece ser tierra de cementerio sobre el parabrisas de una camioneta, lo que vecinos describen como “un claro ritual de magia negra para hacer daño”.

Las imágenes, dignas de una película de terror, muestran al sujeto acercándose rápidamente al vehículo con un tarro en la mano. En un movimiento, lanza la tierra oscura contra el vidrio delantero y huye de la escena, dejando una marca tan perturbadora como inexplicable.

La tierra de los muertos, en el corazón de Armstrong

Según versiones que comenzaron a circular de inmediato, la tierra utilizada sería tierra de cementerio, un elemento cargado de simbolismo siniestro y tradicionalmente asociado a rituales de daño, maleficios y trabajos para arruinar la vida de otra persona.

Vecinos afirmaron que “nunca habían visto algo así en la ciudad” y que el hecho generó pánico, indignación y temor entre quienes ya vieron la filmación del vecino..

Ritual o amenaza encubierta: qué hay detrás del gesto

El acto no parece improvisado: El agresor actúa con decisión, con bronca evidente, como si buscara impactar, marcar y amedrentar a quien sea el dueño de la camioneta.

Conforme lo consultado, la escena coincide con rituales destinados a:

• “cortar caminos”,

• atraer desgracias,

• provocar enfermedades,

• o incluso la muerte violenta en un accidente de tránsito

“El modo en que arrojó la tierra demuestra intención de daño. Esto no es una broma, es un mensaje”, sostuvo uno de los consultados.

Armstrong, conmocionada

Desde hace unos días las redes estallaron con mensajes de alarma:

• “Esto es de película.”

• “Jamás pensé ver magia negra acá.”

• “Increíble que pase algo así en nuestra ciudad.”

La escena sembró un clima de inquietud: muchos vecinos temen que este tipo de rituales estén siendo utilizados como forma de hostigamiento o amenaza encubierta.

En dialogo con Armstrong y Región los dueños del vehículo en cuestión expresaron que ya tomaron acciones legales correspondientes.