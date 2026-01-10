Detención en Las Rosas: Un joven de 24 años tenía pedido de captura desde 2019

Los detalles del operativo

El hecho ocurrió durante los primeros minutos del viernes 9 de enero de 2026, aproximadamente a las 00:40 horas, en las inmediaciones de la calle Río de Janeiro de nuestra ciudad.

Efectivos policiales, en el marco de un patrullaje de rutina, procedieron a la identificación del llamado L. S. U., oriundo de Las Rosas. Al realizar la consulta correspondiente mediante el sistema de emergencias 911, se constató que sobre el joven recaía un mandato legal de detención.

Intervención judicial

Lo llamativo del caso es que el pedido de captura data del año 2019, momento en el cual el involucrado era aún menor de edad.



Ante esta situación, el personal actuante realizó la consulta legal con la Dra. Gabenara, integrante de la Fiscalía Juvenil de Rosario. Actualmente, el caso se encuentra bajo la órbita del Juzgado Penal Juvenil de Rosario, que determinará los pasos a seguir tras la captura.

Periodista: Juan Manuel López (Renacer Regional Multimedios)