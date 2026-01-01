Un detenido por robo tras allanamientos en Las Parejas

Un hombre fue detenido y trasladado a la alcaidía departamental este 31 de diciembre luego de un operativo realizado por la Comisaría Segunda en la ciudad de Las Parejas. El procedimiento, enmarcado en una causa de robo simple, permitió recuperar diversos objetos que habían sido denunciados como sustraídos.

Resultados del operativo judicial

La medida se llevó a cabo a las 09:00 horas en dos viviendas ubicadas sobre la calle 5. En el primer domicilio, los efectivos fueron recibidos por el imputado, identificado como M.M.E., quien no opuso resistencia al ingreso. Durante la requisa de la vivienda, el personal policial logró el secuestro de un par de zapatillas azules, una gorra blanca, una remera oscura y una bicicleta blanca.

Tras el hallazgo, el sumariante se comunicó con el fiscal interviniente de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez, el Dr. Baños, quien dispuso el traslado inmediato del involucrado a la dependencia policial para continuar con los trámites legales.

Situación procesal de los involucrados

Posteriormente, las autoridades se constituyeron en un segundo domicilio cercano, donde se entrevistaron con C.A.M. En este inmueble se procedió al secuestro de un televisor led de 32 pulgadas marca Blument.

Ante estos hechos, el fiscal ordenó que el principal sospechoso, M.M.E., sea identificado dactiloscópicamente por el delito de robo simple y permanezca detenido. Por su parte, al llamado C.A.M. se le inició una causa por encubrimiento, recuperando su libertad supeditada tras cumplir con los protocolos legales correspondientes.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)