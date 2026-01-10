Frustran intento de robo en panadería de Las Parejas

Imagen ilustrativa generada por I.A.

En horas del mediodía de este sábado 10 de enero, el personal del Comando Radioeléctrico de las Parejas frustró un intento de hurto en la panadería la Media Luna, ubicada en calle 27 al 645. El hecho fue alertado a través de la central de emergencias 911, lo que permitió iniciar un operativo cerrojo en las inmediaciones del local comercial.

Intervención policial y registro fílmico

Tras recibir la comunicación radial sobre el incidente ocurrido a las 12:50 horas, los agentes se dirigieron al lugar donde la víctima proporcionó una descripción detallada del sospechoso. El sujeto vestía una remera de la selección argentina, jean negro y una gorra del mismo color.

Mientras una unidad realizaba las actuaciones protocolares en el comercio, se logró extraer material de las cámaras de seguridad. Según el acta de procedimiento en el video se pudo observar con claridad el rostro del involucrado y confirmar las características vestimentarias expuestas anteriormente.

Aprehensión en la zona de la terminal

Con la información recabada, el personal del CRE intensificó el patrullaje preventivo por la zona. Minutos después, los efectivos interceptaron a un masculino de similares características en el paseo del parque, situado al costado de la terminal de ómnibus local.

Al ser consultado sobre su paradero previo, el individuo, identificado como P.A. y mayor de edad, manifestó haber estado en la intersección de calle 27 y calle 14. Esta declaración, sumada a la coincidencia con los registros fílmicos, derivó en su traslado a la dependencia policial para las actuaciones correspondientes.

En el caso interviene el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Cañada de Gómez. El Fiscal en turno, Dr. Baños, ordenó las medidas procesales a seguir tras ser puesto en conocimiento del hecho.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)