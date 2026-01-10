Javier Meyer: "Las Rosas es un ejemplo de austeridad frente al despilfarro de la política"

Avanzan obras de bacheo en calles de Las Rosas
El municipio realiza reparaciones en arterias clave para mejorar la transitabilidad y seguridad vial local.
En una reciente entrevista radial, el intendente de Las Rosas brindó un balance sobre las obras en ejecución y nuevos proyectos. También lanzó duras críticas hacia el manejo de los fondos públicos.Locales10 de enero de 2026Las Rosas Digital
El mandatario comenzó destacando que la Municipalidad se encuentra ejecutando nueve intervenciones de bacheo simultáneas en distintos sectores, con un trabajo especialmente intenso sobre la calle Sarmiento. Meyer explicó que, debido al receso estival de proveedores de hormigón y las vacaciones del personal, se optó por un programa que optimice la mano de obra municipal para reparar los pavimentos dañados.
En cuanto a la iluminación LED, confirmó la finalización de los trabajos en las calles Lavalle y Tucumán hasta la Ruta 178. Además, anunció que ya se envió al Concejo el proyecto para iluminar la totalidad del Barrio 27 de Marzo, utilizando el sistema de una sola mano que ya luce en sectores como calle Leluard y Urquiza.
Consultado sobre las medidas de fuerza de FESTRAM, Meyer fue tajante: "En Las Rosas se trabaja como siempre". Si bien reconoció que los salarios están depreciados, sostuvo que el problema radica en los gastos excesivos de la política. "Un senador maneja 200 o 300 millones por mes mientras un trabajador gana 800 mil pesos. El problema es la política", afirmó.
El intendente contrastó esta realidad con el Concejo Municipal de Las Rosas, al que calificó como un "ejemplo de austeridad", señalando que representa apenas el 0,8% del presupuesto total, con dietas significativamente menores a las de otras localidades.
Meyer anunció una serie de licitaciones clave, que incluyen la compra de hormigón elaborado, la contratación de ART y la adquisición de 450 metros de alambrado olímpico para las piletas de decantación. También destacó la construcción de 300 metros de veredas en las escuelas de Comercio y de las Hermanas.
Un punto relevante fue el anuncio de una nueva ordenanza para regular el uso de piletas particulares. La normativa buscará prohibir el llenado con agua de red y establecer métodos específicos de desagote para preservar el recurso hídrico.
Finalmente, Meyer instó al Gobierno Provincial a cumplir con la ley de Obras Menores y a devolver a Las Rosas los aportes que el distrito genera. "Es plata que ponen los rosenses; no pedimos que nos regalen nada, sino que devuelvan lo que corresponde para seguir transformando la ciudad", concluyó.
Periodista: Ariel Escobedo (Renacer Regional Multimedios)
El municipio realiza reparaciones en arterias clave para mejorar la transitabilidad y seguridad vial local.
Emily Sundt y Marcia Vitali fusionan paisajes agrícolas y naturaleza autóctona en una obra artística que busca embellecer los tapiales de la ciudad.
El intendente de Las Rosas informó que Néstor Aquino y Cristina Millet serán nuevos funcionarios, tras la salida del secretario Ramiro Bertino, sobre quien dejó elogios.
El conductor de una moto Tornado perdió el dominio de la misma debido al mal estado de la calzada por obras de fresado efectuadas por Vialidad Nacional y no finalizadas. Fue trasladado al hospital por posible fractura.
El intendente Javier Meyer destacó que la administración cuenta con recursos propios para cumplir con los empleados y el plan de obras vigente.
El senador Verdecchia subrayó la importancia del nuevo espacio que reunirá a seis organismos que antes funcionaban en oficinas dispersas y en malas condiciones. Es la primera iniciativa de este tipo en el departamento Belgrano.
En una reciente entrevista radial, el intendente de Las Rosas brindó un balance sobre las obras en ejecución y nuevos proyectos. También lanzó duras críticas hacia el manejo de los fondos públicos.
Se logró la aprehensión en un procedimiento realizado por personal de la Unidad Regional III.
Un hombre fue aprehendido tras intentar sustraer pertenencias en el comercio la Media Luna. Cámaras de seguridad permitieron su rápida identificación.
El siniestro ocurrió a primera mañana de este domingo en cercanías a la ciudad de Armstrong. Las accidentadas fueron trasladadas al SAMCo de dicha ciudad.