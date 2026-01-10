Javier Meyer: "Las Rosas es un ejemplo de austeridad frente al despilfarro de la política"

Plan de bacheo e infraestructura vial

El mandatario comenzó destacando que la Municipalidad se encuentra ejecutando nueve intervenciones de bacheo simultáneas en distintos sectores, con un trabajo especialmente intenso sobre la calle Sarmiento. Meyer explicó que, debido al receso estival de proveedores de hormigón y las vacaciones del personal, se optó por un programa que optimice la mano de obra municipal para reparar los pavimentos dañados.

En cuanto a la iluminación LED, confirmó la finalización de los trabajos en las calles Lavalle y Tucumán hasta la Ruta 178. Además, anunció que ya se envió al Concejo el proyecto para iluminar la totalidad del Barrio 27 de Marzo, utilizando el sistema de una sola mano que ya luce en sectores como calle Leluard y Urquiza.

Críticas al gasto político y posición ante el paro



Consultado sobre las medidas de fuerza de FESTRAM, Meyer fue tajante: "En Las Rosas se trabaja como siempre". Si bien reconoció que los salarios están depreciados, sostuvo que el problema radica en los gastos excesivos de la política. "Un senador maneja 200 o 300 millones por mes mientras un trabajador gana 800 mil pesos. El problema es la política", afirmó.



El intendente contrastó esta realidad con el Concejo Municipal de Las Rosas, al que calificó como un "ejemplo de austeridad", señalando que representa apenas el 0,8% del presupuesto total, con dietas significativamente menores a las de otras localidades.

Nuevas licitaciones y regulación de recursos

Meyer anunció una serie de licitaciones clave, que incluyen la compra de hormigón elaborado, la contratación de ART y la adquisición de 450 metros de alambrado olímpico para las piletas de decantación. También destacó la construcción de 300 metros de veredas en las escuelas de Comercio y de las Hermanas.

Un punto relevante fue el anuncio de una nueva ordenanza para regular el uso de piletas particulares. La normativa buscará prohibir el llenado con agua de red y establecer métodos específicos de desagote para preservar el recurso hídrico.

Reclamo a la Provincia

Finalmente, Meyer instó al Gobierno Provincial a cumplir con la ley de Obras Menores y a devolver a Las Rosas los aportes que el distrito genera. "Es plata que ponen los rosenses; no pedimos que nos regalen nada, sino que devuelvan lo que corresponde para seguir transformando la ciudad", concluyó.

Periodista: Ariel Escobedo (Renacer Regional Multimedios)