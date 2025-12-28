Recuperan en Las Parejas una moto robada en Rosario

Detienen a joven en Las Rosas con una moto cuyo número de chasis estaba adulterado
El implicado había evadido un control de tránsito municipal horas antes de ser capturado por la policía con ese vehículo.
En un procedimiento realizado por el Comando Radioeléctrico de Las Parejas, los efectivos policiales lograron recuperar una motocicleta con pedido de captura tras interceptar a una mujer en la intersección de la Ruta Nacional 178 y calle 31. El hecho ocurrió este viernes 27 de diciembre, alrededor de las 16:30 horas, cuando las autoridades detectaron el vehículo que se desplazaba desde la ciudad de Las Rosas.
Tras activar las sirenas y balizas, el personal policial indicó a la conductora que detuviera su marcha. Al solicitar la documentación del rodado, la mujer manifestó no poseerla. Al verificar los guarismos identificatorios con el operador del 911, se confirmó que la Honda Wave 110cc color rojo tenía un pedido de secuestro activo desde el 25 de diciembre, tras un robo ocurrido el 22 de este mes en la zona de Eva Perón y Friuli, en la ciudad de Rosario.
Durante la requisa, además del vehículo, la policía procedió al secuestro de un arma blanca tipo cuchillo con una hoja metálica de 15 centímetros y empuñadura de madera. El caso ha sido caratulado inicialmente como encubrimiento, quedando a disposición de la UFI de Cañada de Gómez.
Este tipo de operativos de control en accesos clave busca reducir el tránsito de vehículos robados entre localidades de la región.
Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)
