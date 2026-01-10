Cañada de Gómez: choque entre dos camiones en la ruta nacional 9

Siniestro vial en calle Independencia



Pasadas las 9 de la mañana de hoy, se registró un accidente por alcance en la Ruta nacional 9, específicamente a la altura de calle Independencia (Cañada de Gómez). El hecho ocurrió en el carril con sentido a la ciudad de Armstrong, cuando un camión Fiat 619 impactó contra la parte trasera de un Ford 1722.

El segundo vehículo, guiado por un hombre oriundo de Montes de Oca, se encontraba realizando maniobras para ingresar a una estación de servicio al momento del impacto. Como consecuencia del choque, el conductor del Fiat, proveniente de Monte Buey, sufrió lesiones de carácter leve.

Operativo y seguridad

El herido fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias CEMI, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario. En el sector trabajaron equipos de seguridad vial para ordenar el tránsito y garantizar la circulación segura.