Insólito en Carcarañá: un delincuente escapó desnudo tras un intento de linchamiento

La localidad de Carcarañá se vio sacudida este miércoles por un episodio que combinó extrema tensión con escenas cinematográficas. Un sujeto apodado "El Pelado", conocido en la zona por reiterados hechos delictivos menores, protagonizó una fuga increíble tras ser acorralado por un grupo de vecinos indignados que intentaron hacer justicia por mano propia.



El incidente comenzó cuando el individuo fue sorprendido en pleno intento de robo. La reacción de los damnificados fue inmediata y, en pocos minutos, se sumaron otros residentes de la cuadra cansados de la inseguridad. Ante la inminencia de un linchamiento, el sospechoso logró zafarse de quienes lo retenían de una manera muy particular: en medio del forcejeo, terminó perdiendo toda su vestimenta y emprendió una veloz huida completamente desnudo por las calles de la ciudad.



El hecho quedó registrado en videos capturados por teléfonos celulares que no tardaron en viralizarse. Las imágenes muestran al hombre corriendo a toda velocidad mientras algunos vecinos intentaban alcanzarlo sin éxito. Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado la detención del sospechoso, aunque se han intensificado los patrullajes preventivos en la zona ante el creciente malestar social.





Fuente, video e imagen de portada: Crédito Rosario3