Cañada de Gómez: choque frontal en camino a Colonia Médici deja cuatro heridos

Una fuerte colisión entre dos vehículos en zona rural movilizó a los servicios de emergencia este 24 de diciembre. Hay dos personas con lesiones graves.Policiales24 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
Durante la mañana de este miércoles 24 de diciembre, aproximadamente a las 10:17 horas, se produjo un fuerte accidente de tránsito en el trazado conocido como camino a Colonia Médici. Por causas que las autoridades aún intentan establecer, un Renault Sandero Stepway y una pick-up Renault Alaskan colisionaron de manera frontal mientras circulaban por la calzada de tierra.
En el primer vehículo mencionado viajaban un hombre junto a su hijo, mientras que en la camioneta Alaskan se trasladaban dos hermanos. Debido a la violencia del impacto, los cuatro ocupantes resultaron con heridas de diversa consideración.
El hecho requirió una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad y salud. Según el reporte oficial, dos de los involucrados presentan lesiones de gravedad, registrándose en uno de los casos una fractura expuesta. Los otros dos ocupantes sufrieron heridas leves y permanecen bajo observación médica para descartar complicaciones internas.
Las tareas de salvamento fueron complejas. "Los dos lesionados de gravedad fueron rescatados y asistidos en primera instancia por personal de Bomberos Voluntarios", quienes efectuaron las maniobras de estabilización necesarias hasta la llegada de las unidades sanitarias. Posteriormente, las ambulancias del CEMI y del SIES procedieron al traslado de todos los afectados hacia los centros de salud locales.
En el lugar del accidente trabajó de manera conjunta una dotación de Bomberos Voluntarios, personal de Protección Civil y efectivos de la policía local. A raíz de la posición en la que quedaron los vehículos, los cuales obstruyen la totalidad del paso, el camino permaneció completamente cortado al tránsito mientras el personal policial finaliza las pericias accidentológicas para determinar las responsabilidades del siniestro.
