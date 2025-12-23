Detenido en Armstrong por abuso sexual y tenencia de armas

Las Rosas: aprehenden a una mujer por violencia y amenazas a un hombre
Una mujer fue detenida tras privar de la libertad y agredir a un varón, además de resistirse al arresto y lesionar a una oficial de policía.
Tras un allanamiento en la zona rural, la policía detuvo a un hombre y secuestró armas de fuego en el marco de una causa por abuso sexual.
Un hombre identificado como R. M. fue detenido este lunes 22 de diciembre en la zona rural de Armstrong, Santa Fe, tras un operativo policial vinculado a una causa por abuso sexual con acceso carnal. Durante el procedimiento, realizado por personal de la Comisaría Tercera Armstrong, los efectivos también hallaron armamento sin registrar, lo que derivó en cargos adicionales por tenencia indebida de armas de fuego.
El procedimiento se llevó a cabo a las 19:10 horas, dando cumplimiento a una orden de allanamiento emitida por el Dr. Guillermo M. Lanfranco Pari, Juez del Distrito Judicial n° 6. Los agentes ingresaron a la vivienda del involucrado donde, tras una minuciosa inspección, lograron el secuestro de elementos de interés para la investigación judicial.
Entre los objetos incautados se encuentran una escopeta calibre 14/70 con ocho cartuchos y una segunda escopeta de doble caño, calibre 16, la cual no presentaba marca ni numeración visible. Asimismo, las autoridades retiraron del domicilio un teléfono celular marca Xiaomi Poco M6 de color lila, el cual será peritado para buscar pruebas relacionadas con el hecho principal.
Tras finalizar el allanamiento, se realizó la consulta legal correspondiente con el Dr. Baños, fiscal a cargo. El magistrado ordenó que se forme una causa por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil contra el imputado, independientemente de la investigación en curso por abuso sexual.
Como parte del protocolo judicial, el detenido fue evaluado por el médico policial de turno. Posteriormente, se notificó su detención y fue trasladado a la alcaidía mayor de la Unidad Regional III, donde permanecerá a disposición de la Fiscalía de la 2da circunscripción de la ciudad de Cañada de Gómez.
Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)
