Robo de cereal deriva en allanamiento y secuestro de armas. Un detenido

Personal policial perteneciente al Departamento Operativo de la PDI (Región II, Distrito Las Rosas), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante un exitoso operativo que culminó con el secuestro de armas de fuego y municiones. La medida judicial, autorizada por el Dr. Campos Álvaro, se desprende de una investigación iniciada tras una serie de delitos contra la propiedad rural que afectaron a productores de la región.

Conexión con robos previos de cereal

La investigación tiene su punto de partida en un hecho delictivo concretado entre los días 15 y 17 de diciembre de 2025. En esa oportunidad, autores ignorados sustrajeron un total de 17.000 kilogramos de maíz de un establecimiento rural de la zona. Sin embargo, el avance clave se produjo el 18 de diciembre, cuando personal de la UR III realizaba patrullajes preventivos en la localidad de Bouquet.

Durante el recorrido nocturno, los efectivos divisaron un camión Fiat Iveco estacionado y con el motor apagado dentro de un predio rural, cerca de unos silos bolsa. Al identificar al sujeto en su interior, este argumentó que "estaba esperando maquinarias para fumigar". Ante la duda, los agentes contactaron al dueño del predio, quien manifestó que la declaración del hombre "era totalmente mentira". Esta contradicción permitió inferir que el sospechoso se encontraba en el sitio con la intención de sustraer cereal, procediendo así a su inmediata aprehensión.

Allanamiento y secuestro de armamento

Como corolario de las tareas investigativas derivadas de esa detención, la UFI 6 del MPA de Cañada de Gómez, a cargo del fiscal Dr. Baños, solicitó el diligenciamiento de una orden de allanamiento para el domicilio real del imputado. El procedimiento se concretó el 21 de diciembre a las 17:45 horas en una vivienda de la calle Ituzaingó, en la ciudad de Las Rosas.

El operativo contó con la colaboración del Comando Radioeléctrico de la UR III y personal de la AIVGSyF. Al inspeccionar el sector del living y la habitación donde pernoctaba el investigado, los agentes hallaron un arsenal compuesto por tres armas de fuego: una escopeta de dos caños yuxtapuestos marca Arca SRL calibre 16/70, otra escopeta de similares características sin marca visible y una carabina marca Mahely modelo M-21 calibre 22. Asimismo, se incautaron 14 proyectiles intactos y un cargador metálico. El fiscal interviniente ordenó el secuestro formal de todo el armamento para su peritaje, mientras el imputado permanece detenido a la espera de las próximas audiencias judiciales.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)