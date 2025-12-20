Las Rosas asegura sueldos, aguinaldo y bono extra de 70.000 pesos

En un escenario económico nacional caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad, la ciudad de Las Rosas se destaca como un modelo de equilibrio fiscal en la provincia de Santa Fe. El intendente Javier Meyer confirmó recientemente que el municipio no solo ha logrado mantener el pago de haberes al día, sino que ha reforzado el esquema de beneficios para los empleados municipales. A través de una administración que el mandatario califica como austera y transparente, la gestión garantiza el pago de salarios el último día hábil de cada mes, el aguinaldo completo y un bono extraordinario de 70.000 pesos, consolidando un cierre de año con cuentas saneadas y previsibilidad laboral.

Estabilidad financiera y cumplimiento salarial puntual

La administración de los recursos públicos en Las Rosas ha permitido establecer un cronograma de pagos inamovible, algo que Meyer destaca como el pilar fundamental de su gestión. La noticia más relevante para los trabajadores del sector público local es la confirmación de que todos los compromisos salariales están cubiertos con fondos propios. Esto incluye el sueldo básico y el Sueldo Anual Complementario (SAC), los cuales se acreditan puntualmente, evitando el malestar social que generan los retrasos habituales en otras jurisdicciones.

El intendente explicó que este ordenamiento financiero no es fruto del azar, sino de una política de restricción del gasto político y optimización de la planta de personal. Desde el inicio de su gestión, el número de empleados pasó de 240 a 105, lo que permitió redistribuir el presupuesto hacia mejores salarios y mayor inversión en equipamiento. "Cuando el estado no roba y se administra con honestidad, los recursos alcanzan para cumplir con quienes realmente trabajan y prestan servicios a la comunidad", afirmó Meyer, subrayando que la eficiencia administrativa es la única garantía de justicia social para el trabajador.

Bono de 70.000 pesos y beneficios para el personal

Como medida para mitigar el impacto de la inflación en el bolsillo de los empleados, el ejecutivo municipal dispuso la entrega de un bono extraordinario de 70.000 pesos. Esta suma no remunerativa se presenta como un alivio financiero directo para las familias de los trabajadores en un momento crítico del año. Según el mandatario, esta decisión se tomó tras analizar cuidadosamente el flujo de caja, asegurando que el desembolso no comprometa la operatividad del municipio ni el plan de obras vigente.

Además del bono monetario, se ha implementado la entrega de las tradicionales cajas navideñas. Este beneficio no se limita únicamente al personal de planta, sino que se extiende a contratados, proveedores y colaboradores que forman parte del engranaje diario de la ciudad. Meyer señaló que este gesto simboliza el agradecimiento por el esfuerzo realizado durante el año y refleja la salud de las finanzas locales. "Poder entregar una caja navideña de calidad y un bono de esta magnitud es posible porque no dependemos de adelantos de coparticipación ni de préstamos bancarios; es plata de los vecinos volviendo a la comunidad", sostuvo el jefe municipal.

Gestión de recursos y reducción del gasto público

El modelo de Las Rosas se apoya en una premisa clara: autonomía financiera. El intendente remarcó que la ciudad ha logrado adquirir maquinaria 0km y realizar obras de pavimento, iluminación y desagües sin necesidad de financiamiento externo de la provincia o la nación. Esta capacidad de ahorro es lo que permite hoy absorber los incrementos en los costos fijos. Meyer destacó que, al reducir la burocracia y eliminar los "gastos hormiga" de la política, se ha logrado un superávit que se reinvierte constantemente.

En la entrevista, se hizo especial hincapié en que la municipalidad ha mantenido una política de desendeudamiento agresiva. Al no tener que pagar intereses por créditos mal otorgados en el pasado, el flujo de dinero se destina a la mejora de servicios básicos. Esta autonomía es lo que permite al municipio tomar decisiones soberanas sobre los aumentos salariales y las bonificaciones especiales sin tener que esperar autorizaciones de estamentos superiores.

Avance del plan de obras públicas en Las Rosas

En simultáneo el municipio sostiene múltiples frentes de trabajo activos con recursos propios destinados a la infraestructura urbana y servicios.

Meyer detalló el estado de situación de los principales trabajos en curso:

Mejoras en saneamiento: Se están llevando a cabo importantes trabajos de ampliación y optimización estructural en las lagunas de decantación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, una obra clave para el saneamiento ambiental de la ciudad.

Infraestructura educativa: La obra de construcción de la nueva vereda perimetral en la Escuela N.º 1348 “Dante Alighieri” avanza a buen ritmo y ha ingresado en su etapa final, mejorando la seguridad y accesibilidad de la comunidad escolar.

Expansión de servicios: Continúa la extensión de la red de gas natural, con equipos trabajando actualmente en calle Güemes al 700 para llevar este servicio esencial a más hogares.

Pavimentación finalizada: Se completó la pavimentación de la segunda mano de calle Moreno al 1100. Con esta intervención, la cuadra ha quedado completamente finalizada y habilitada al tránsito.

Mantenimiento de calles de hormigón: Se realizan tareas de mantenimiento preventivo en el pavimento de calle Santa Fe al 1700, ejecutando el tomado de juntas mediante la utilización de un fusor de asfalto para prolongar la vida útil de la calzada.

Desafíos operativos ante el incremento de tarifas

A pesar del buen pasar financiero, el intendente no ocultó su preocupación por el aumento desmedido en las tarifas de servicios esenciales como la energía eléctrica y el agua. Las facturas que el municipio debe abonar a Aguas Santafesinas (ASSA) y a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) han experimentado subas superiores al 270%, lo que representa una presión adicional sobre el presupuesto operativo. No obstante, Meyer aseguró que la previsión realizada durante los meses anteriores permite al municipio enfrentar estos costos sin afectar la calidad de los servicios prestados al ciudadano.

El mandatario concluyó que el desafío para el próximo año será mantener este nivel de inversión frente a un contexto nacional que exige máxima prudencia. Sin embargo, ratificó su compromiso de no trasladar de manera lineal todos los aumentos de costos a las tasas municipales, confiando en que la optimización continua de los recursos permitirá sostener el equilibrio alcanzado.

Fuente: Entrevista en Renacer Regional Multimedios