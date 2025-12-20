Las Rosas asegura sueldos, aguinaldo y bono extra de 70.000 pesos

Las Rosas DigitalOpinión12 de diciembre de 2025
Mercado de Granos, por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Mirando los precios ante las novedades de esta semana (baja de retenciones), para avanzar en las decisiones comerciales
Temas de interés14 de diciembre de 2025
Ante la indiferencia nacional que mantenía aislada a la Mesopotamia, Uranga y Sylvestre Begnis encontraron un vacío legal para avanzar solos. Crónica de una obra monumental que nació del hartazgo político y se transformó en un hito de la ingeniería mundial.
Locales20 de diciembre de 2025
El intendente Javier Meyer destacó que la administración cuenta con recursos propios para cumplir con los empleados y el plan de obras vigente.
Provinciales21 de diciembre de 2025
El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la digitalización y el uso de nuevas tecnologías como pilares para modernizar la gestión pública provincial.