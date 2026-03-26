Las Rosas capacita en Jabonería Social con aceite usado

La iniciativa busca transformar el aceite de cocina en productos biodegradables, promoviendo oficios sostenibles y la generación de empleo local.
Locales26 de marzo de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

jaboneria social
El municipio de Las Rosas llevó a cabo el Curso de Jabonería Social en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Complejo Ambiental. La jornada formativa contó con la presencia del intendente Javier Meyer, el secretario de Cultura, Mauricio Vescovo, y la directora de Medio Ambiente y Gestión de Residuos, Cristina Millet.

La capacitación se desarrolla mediante un trabajo articulado con el "Programa Espuma". El objetivo central de la actividad es enseñar técnicas para la recuperación del aceite de cocina usado, evitando su descarte inadecuado, para transformarlo posteriormente en detergentes biodegradables.

Impulso a la economía circular y el empleo

Más allá del impacto ambiental positivo, el proyecto funciona como un espacio productivo estratégico. La enseñanza de la jabonería artesanal a partir de elementos reciclados busca establecer oficios sostenibles dentro de la comunidad.

De acuerdo con la información oficial, esta política fortalece la producción local y genera nuevas oportunidades de trabajo para los habitantes de Las Rosas, alineando el desarrollo económico con la gestión responsable de los residuos urbanos

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