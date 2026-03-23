Camión cae al río Carcarañá desde la autopista Rosario-Santa Fe



Un camión con acoplado despistó y cayó a las aguas del río Carcarañá durante la tarde de este lunes. El siniestro vial se registró a la altura del kilómetro 30 de la autopista Rosario-Santa Fe, en la mano que se dirige hacia la capital provincial, en cercanías de la localidad de Villa La Ribera.

El conductor del rodado pesado logró sobrevivir al impacto y salió del habitáculo por sus propios medios, recibiendo asistencia inmediata de un grupo de pescadores que se encontraba en la zona del puente. Posteriormente, equipos de emergencia acudieron al lugar para asegurar el área y brindar atención médica.

El rescate y las causas del despiste

Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, detalló que el vehículo circulaba sin carga al momento del hecho. Según las primeras hipótesis, el transporte habría sufrido un "efecto tijera", lo que provocó la pérdida de control y la posterior caída desde la estructura vial al agua.

El funcionario provincial explicó que el accidente fue detectado rápidamente gracias a un equipo de drones de la dependencia que operaba en las inmediaciones por otro incidente. "El camionero salió lúcido, obviamente muy conmocionado", confirmó Escajadillo tras finalizar la primera etapa del operativo.

Actualmente, personal de Protección Civil y distintas dotaciones de emergencia mantienen tareas de prevención y seguridad sobre la traza de la autopista. Las autoridades confirmaron que no se registraron otros vehículos involucrados en el suceso.