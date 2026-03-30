

El grupo CREA Colonia Medici, perteneciente a la Región Sur de Santa Fe, llevará a cabo una nueva Reunión Técnica centrada en el universo de las brassicáceas. El encuentro, que se desarrollará de forma virtual el próximo martes 31 de marzo, busca responder una pregunta clave para el sector: ¿son estos cultivos una oportunidad real para el sistema o continúan siendo opciones de nicho?

La jornada contará con la exposición de Mario Carignano, reconocido referente en la materia, quien desglosará los aspectos críticos para el éxito productivo de especies como la carinata, colza y camelina. En un contexto donde la agricultura busca intensificarse de manera sustentable, estas oleaginosas ganan terreno como "cultivos de renta" que permiten mantener el suelo activo durante el invierno.

Ejes estratégicos del manejo productivo

Durante el encuentro, se abordarán detalladamente los puntos de quiebre en el ciclo de estos cultivos. La agenda incluye desde la elección de la cama y fecha de siembra, fundamentales para lograr un stand de plantas óptimo, hasta la nutrición estratégica y el manejo de malezas y plagas, factores que suelen generar dudas en productores que se inician en estas especies.

Además de los aspectos agronómicos, la reunión pondrá el foco en la calidad de cosecha y el análisis de márgenes económicos. En la campaña 2026, el interés por la carinata y la camelina ha crecido exponencialmente debido a su demanda para la producción de biocombustibles de aviación (SAF), lo que otorga a estos granos una perspectiva comercial diferenciada.

Cómo participar del encuentro

La reunión se realizará bajo la modalidad Zoom en el horario de 8:30 a 10:30 hs. La participación es una oportunidad para que productores y asesores técnicos intercambien experiencias sobre la implantación de estas crucíferas en la rotación, evaluando su capacidad para competir con malezas y su impacto en el rastrojo para el cultivo subsiguiente.