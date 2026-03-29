La Municipalidad de Las Rosas completó la instalación de un nuevo sistema de iluminación en el Barrio 27 de Marzo y reportó avances significativos en su cronograma de infraestructura vial entre el 23 y el 27 de marzo. Las tareas apuntan a mejorar la circulación y la seguridad en el espacio público.

Iluminación LED en el Barrio 27 de Marzo

El proyecto de reconversión lumínica finalizó con éxito en el Barrio 27 de Marzo, donde todas las cuadras cuentan ahora con tecnología LED. Esta intervención técnica permite una mejora directa en la visibilidad nocturna y optimiza la calidad del espacio público para los residentes de la zona.

Avance en pavimentación y veredas

En paralelo, el plan de obras públicas sumó intervenciones en distintas arterias de la ciudad. Sobre la calle Juan José Paso al 1200, los equipos técnicos realizaron trabajos de movimiento de suelo como paso previo a una futura pavimentación. En la misma vía, pero a la altura del 1300, se aplicó la segunda mano de pavimento, dando por finalizado ese tramo.

Además, se registran avances en la infraestructura peatonal. Actualmente, se encuentra en construcción una nueva vereda en el frente de la Escuela N° 1058 "Sagrado Corazón de Jesús", junto con otra vereda comunitaria ubicada en calle La Argentina al 800. Finalmente, para garantizar el mantenimiento de la red vial existente, se ejecutó el tomado de juntas en el pavimento de las calles Chacabuco y Caseros.

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