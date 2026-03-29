Detienen a dos menores con moto robada en Las Parejas

Jóvenes de 15 y 17 años fueron interceptados tras una persecución en la Ruta 178. Circulaban en una motocicleta KTM con pedido de secuestro activo.
Policiales29 de marzo de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

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El sábado 28 por la tarde, personal policial de la ciudad de Las Parejas demoró a dos menores de edad, oriundos de Cañada de Gómez, tras una persecución iniciada en la intersección de la Ruta Nacional 178 y la calle Juan Manuel de Rosas. Los jóvenes circulaban en una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo.

Evasión y operativo cerrojo

El procedimiento comenzó cerca de las 13:50 horas, cuando una patrulla que realizaba tareas preventivas en el ejido urbano detectó a los sospechosos. Los ocupantes transitaban sin cascos reglamentarios y en un vehículo sin chapa patente visible. Al notar la presencia policial y recibir la orden para su identificación, emprendieron la fuga a alta velocidad por la Ruta 178, en dirección a Cañada de Gómez.

Ante la resistencia a la autoridad, se desplegó un seguimiento controlado. Con la colaboración de una segunda unidad móvil, los efectivos lograron interceptar la marcha de la motocicleta a los pocos kilómetros y aprehender a sus dos ocupantes.

Vehículo con pedido de secuestro y medidas judiciales

Durante la verificación de los guarismos del rodado, una motocicleta marca KTM modelo Duke de 250 cc color negro y naranja, el sistema de emergencias confirmó que el vehículo presentaba un pedido de secuestro activo.

Los involucrados, de 15 y 17 años, fueron trasladados a la sede policial local. El caso quedó caratulado preliminarmente como encubrimiento y resistencia a la autoridad. Las actuaciones se derivaron a la UFI de Cañada de Gómez y al fuero Penal Juvenil de la ciudad de Rosario, instancia que ordenó las medidas legales a seguir respecto a los adolescentes y el rodado recuperado.

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