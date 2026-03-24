

El pasado miércoles 20 de marzo, delincuentes ingresaron a un establecimiento rural perteneciente a la familia Nobile, ubicado a unos ocho kilómetros de la ciudad de Armstrong, sobre el camino que conecta con la localidad de Tortugas. En el lugar, los asaltantes cometieron actos de robo y faena clandestina.

Según la información reportada por los damnificados, los individuos carnearon en el predio tres animales que ya se encontraban listos para ser enviados al frigorífico. Además, sustrajeron un acoplado rojo utilizado habitualmente para el transporte de cereal, sin la verde de la imagen.

Detalles del robo y daños en el predio

Para lograr movilizarse dentro del campo, retirar la carne y llevarse el remolque, los asaltantes provocaron importantes daños materiales en la infraestructura del establecimiento. Los propietarios constataron la destrucción de 43 hilos de alambrado.

Pedido de colaboración a la comunidad

Ante esta situación, la familia solicita la colaboración de los vecinos de la región para recuperar su herramienta de trabajo y lograr identificar a los responsables. Asimismo, advierten sobre la posible oferta de carne de dudosa procedencia a bajo precio en el mercado informal.

Quienes posean información sobre el paradero del acoplado sustraído, o datos vinculados a la faena clandestina, pueden comunicarse de manera estricta y reservada a los teléfonos de Rubén (3471-677909), Alejandro (3471-578468) o Cecilia (3471-685862).

Fuente: Armstrong y Región

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