

El personal de la Comisaría 2 y el Comando Radioeléctrico (CRE), dependientes de la Unidad Regional III del Departamento Belgrano, concretó una serie de procedimientos que permitieron esclarecer tres hechos delictivos recientes en la ciudad de Las Parejas El personal de la Comisaría 2 y el Comando Radioeléctrico (CRE), dependientes de la Unidad Regional III del Departamento Belgrano, concretó una serie de procedimientos que permitieron esclarecer tres hechos delictivos recientes en la ciudad de Las Parejas . A través de un rápido despliegue táctico, los efectivos policiales lograron recuperar dos motocicletas sustraídas en diferentes circunstancias y secuestrar diversas prendas robadas de un comercio local de indumentaria urbana .

Recupero de motocicleta sustraída en Cañada de Gómez

El primero de los operativos se materializó el 22 de marzo en horas del mediodía . Alrededor de las 12:25, personal del CRE que realizaba tareas de patrullaje en la calle Diagonal 3, en su continuación hacia el sector oeste de Las Parejas, logró el hallazgo de una motocicleta marca Honda, modelo XR 250 .

Este vehículo contaba con un reporte de robo activo tras haber sido sustraído esa misma madrugada, cerca de las 06:00 horas, en un domicilio ubicado en la calle Bolivia al 405 de la vecina localidad de Cañada de Gómez . Según consta en la denuncia radicada por una joven de 23 años, de iniciales B.A.L., un hombre fue visto retirándose del lugar a bordo del rodado, el cual pertenecía a su pareja . Tras su localización, el vehículo fue asegurado y remitido a la sede de la Comisaría 2da para continuar con las actuaciones correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez .

Robo agravado por escalamiento en local de ropa urbana

En una intervención paralela, las fuerzas de seguridad actuaron frente a un hecho de robo agravado por escalamiento y encubrimiento en un local comercial situado en la Avenida 13 al 1186 . Según el reporte oficial del 21 de marzo, los delincuentes ingresaron al establecimiento a través de una claraboya ubicada en el sector del baño .

Los propietarios del negocio fueron alertados de la situación gracias al rápido aviso de un vecino . Al inspeccionar el lugar, constataron la faltante de prendas de vestir, varios teléfonos celulares y una billetera . Como resultado de las tareas investigativas, la policía logró el secuestro de varias prendas sustraídas . Por este hecho, las autoridades involucraron a un hombre de 27 años, identificado con las iniciales L.J.L., y a una mujer de 25 años, de iniciales S.S.D. .

Tentativa de robo calificado y secuestro de rodado

Finalmente, durante la mañana del 22 de marzo, a las 09:50 horas, efectivos policiales fueron comisionados a la calle 22 al 300 tras recibir un reporte sobre un grupo de motocicletas con armas de fuego . Al arribar al lugar, no hallaron a los sospechosos de manera inmediata, pero iniciaron un patrullaje intensivo por las inmediaciones .