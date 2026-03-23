moto robada UR III



En la tarde de ayer domingo 22 de marzo, personal policial de la Comisaría Primera de la ciudad de Las Rosas procedió al secuestro de una motocicleta que presentaba un pedido de captura activo por robo. El operativo derivó en la formación de una causa por "Encubrimiento" contra un adolescente que circulaba en el rodado.

El hecho se registró alrededor de las 18:50 horas en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña y Ayacucho. Durante un patrullaje de rutina, los efectivos identificaron a un joven de 15 años, identificado como J.J.C.L., quien se desplazaba en una motocicleta marca Honda, modelo Wave de color negra.

Verificación de datos y secuestro

Al realizar la consulta de los guarismos del vehículo a través del sistema informático policial, los uniformados constataron que tanto el número de chasis (8CHJA5010TP018210) como el de motor (JA37E3755104) correspondían a un rodado con pedido de secuestro vigente bajo la carátula de robo.

Ante esta situación, el personal procedió al traslado del menor y del vehículo hacia la sede policial para cumplimentar las tareas administrativas de rigor. El acta de procedimiento N° 128/26 detalla que la actuación se inició de oficio tras constatar la irregularidad en la vía pública.

Intervención de la Justicia de Menores

Debido a la edad del involucrado, la policía evacuó la consulta correspondiente con el Juzgado de Menores con asiento en la ciudad de Rosario. El magistrado interviniente dispuso las medidas legales necesarias bajo la figura de encubrimiento, mientras el rodado permanece en sede policial a la espera de ser restituido a su legítimo dueño.



Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

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