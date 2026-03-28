

Un severo temporal azotó durante la madrugada de este sábado a diversas localidades del centro oesta de Santa Fe, con epicentro en Montes de Oca y Bouquet. El fenómeno meteorológico, caracterizado por ráfagas de viento de gran intensidad, provocó la voladura de techos, caída masiva de árboles, cortes en el suministro eléctrico y el vuelco de dos camiones en la autopista Rosario-Córdoba.

Daños estructurales y servicios colapsados

En Montes de Oca, el sector oeste resultó el más afectado. Los fuertes vientos, que tuvieron una ráfaga máxima de 176 km/h. derribaron decenas de árboles y postes de luz, bloqueando el tránsito y generando serias complicaciones para circular por la vía pública. El impacto también alcanzó a instalaciones rurales y productivas de la región.



“El viento fue lo peor, la cantidad de árboles caídos que hay no lo había visto nunca”, relató un vecino de la zona. Por su parte, desde la Cooperativa de Servicios Públicos confirmaron la gravedad de la situación en la infraestructura urbana: “Voló techo de casas y galpones, estamos sin luz, con postes y cables caídos por todos lados, es un desastre”.

Operativo de emergencia en la autopista

Las consecuencias de la tormenta se extendieron hacia Bouquet y la zona rural que conecta Tortugas, Las Parejas y Armstrong. Precisamente a la altura de esta última localidad, sobre la autopista Rosario-Córdoba, los vientos laterales causaron el vuelco de dos camiones de gran porte. En paralelo, un colectivo de larga distancia perdió el control y quedó inmovilizado en el cantero central.



Bomberos Voluntarios de Armstrong desplegaron un operativo de seguridad durante la madrugada. Los conductores de los camiones sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. En el lugar trabajan distintas fuerzas de seguridad para remover los vehículos y garantizar la circulación en una de las trazas más transitadas de la región.





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Fuentes: MdeO En Vivo - Renacer Regional Multimedios - LT23 San Genaro









