Recalculando la campaña, geopolítica, insumos y granos

A pocas semanas de iniciado el conflicto en Medio Oriente, a menos de dos meses de iniciar la siembra de trigo en Argentina y medio año para la siembra de maíz, los números se cruzan entre precios de granos e insumos claves para la producción. Mientras el mercado espera una posible desescalada del conflicto, el productor necesita definir costos y márgenes para la próxima campaña, sin quedar anclados en ventas baratas ni compras caras. Veamos números para tomar decisiones mientras avanza el ciclo productivo de la 26/27.

Riesgos geopolíticos que impactan sobre el agro

La producción agrícola requiere de insumos básicos para lograr los rendimientos proyectados, en la que los fertilizantes son fundamentales, principalmente para cereales como el maíz y el trigo. Los fertilizantes nitrogenados y fosforados son los utilizados en mayor volumen en todo el mundo. Muchos países productores de materias primas dependen de otros países para abastecerse total o parcialmente de estos insumos, es el caso de Argentina y Brasil, que dependen de importaciones de urea y fertilizantes fosforados para completar sus esquemas productivos de granos. Por otro lado, muchos países productores y exportadores de fertilizantes dependen de otros países para abastecerse total o parcialmente de materias primas fundamentales para su producción, por ejemplo, gas natural para urea en China o India. Así, hay países que dependen de la importación de fertilizantes y otros de la importación de insumos para producirlos, lo que genera una red de abastecimiento muy compleja y frágil, que el actual contexto bélico esta afectando.

La guerra declarada por Estados Unidos e Israel a Irán impactó directamente sobre la puerta de entrada y salida marítima del Estrecho de Ormuz, por donde pasan buques cargados con petróleo, gas natural, fertilizantes y granos, siendo el paso marítimo de aproximadamente 25 % de los energéticos y 33 % de fertilizantes. Así, la permanencia de cierre de este pone en riesgo el abastecimiento de combustibles y fertilizantes, y esto resulta en subas locales de ambos insumos, así como otros ligados a estos bienes.

La duración de la guerra es la gran especulación del momento, así, quienes creen que terminará pronto, apuestan a una normalización en el precio de estos insumos y potencial baja del precio de los granos, hoy sostenidos en precios relativamente altos por este contexto, sin embargo, quienes tienen una mirada pesimista miran adelante con la necesidad de acotar riesgos principalmente de suba de costos.

La historia reciente y lo que pasa hoy en números

Dadas las semejanzas respecto a las consecuencias del actual conflicto con el aún no finalizado conflicto entre Rusia y Ucrania en la zona del Mar Negro en 2022, vale considerar precios máximos alcanzados para insumos claves en 2022 y compararlos con los actuales, así como proyectar a mayo 2026.

Las subas que muestra el mercado hasta ahora, respecto de los precios que había en febrero previo a la guerra, resultan en 17% en gasoil, 24% en glifosato, 47% en urea y 3% para fosfato diamónico, siendo urea el que mayores subas ha mostrado. Si se comparan los precios actuales con los máximos alcanzados durante el 2022, puede verse que gasoil toca esos máximos con U$S 1,4/litro, mientras a glifosato le faltan U$S 7,4/lt, a urea U$S 500 y a PDA 560/TN para llegar a esos máximos.

Tanto el gráfico de evolución de precios como el cuadro pretenden cuantificar el riesgo de suba de precios, sin caer en futurología, sino observando el pasado próximo más pesimista en el que se encontraron los precios de los insumos en medio de un conflicto bélico.

Relación insumo/producto

Argentina avanza sobre su cosecha gruesa 25/26, en medio de camiones cargados de granos con destino a puerto, con más necesidad de entregar que de liquidar, y se acerca a la siembra de trigo 26/27 mientras el conflicto de medio oriente no muestra un horizonte certero. Dado lo complejo del momento importa traducir estos hechos en números, para tomar decisiones.

En los siguientes gráficos se observa la evolución insumo/producto de la última década, para interpretar el momento de venta-compra en el que se encuentran los granos e insumos en este momento y analizar la oportunidad de avanzar en liquidaciones y canjes. Se destacan momentos claves, los de mayor relación insumo/producto, es decir, cuando el poder adquisitivo de la tonelada de soja, maíz y trigo fue mínimo, el momento previo a la suba de precios de insumos, la relación de compra actual, y la posible relación según los precios de soja, maíz y trigo a mayo, suponiendo un sostén de precios de insumos a los valores actuales.

La relación de compra de gasoil está en máximos de la última década. Esto se explica porque los granos, especialmente maíz y trigo, no acompañaron la suba del combustible. En este contexto conviene evitar compras a granel y cubrir solo lo necesario.

En el caso de la urea, la relación de compra está entre las peores de los últimos años para maíz y trigo. Esto significa que no conviene cerrar compras con ventas de estos cereales. Lo mismo ocurre con el fosfato di amónico en trigo.

Distinto es el caso del glifosato, que todavía está lejos de los máximos de 2022, lo que abre una oportunidad de anticipar compras con canjes.

Hacia adelante, los precios futuros muestran una leve mejora en maíz y trigo, lo que podría aliviar algo la relación de compra. En soja, en cambio, se proyecta menor poder de compra.

En este escenario conviene avanzar de manera gradual, a través de compras parciales de insumos clave, financiadas con ventas escalonadas de granos. El objetivo es evitar quedar totalmente expuestos ni a la suba de costos ni a la baja de precios.

Cubrir parte de los insumos y asegurar pisos de precio en granos permite ordenar márgenes y reducir el impacto de un mercado todavía incierto para la campaña actual y la próxima.

Conclusiones

No es posible saber cuánto va a durar el conflicto, pero si es claro que los costos reaccionaron más rápido que los precios de los granos. En este contexto, más que intentar anticipar el mercado, la clave es gestionar el riesgo: avanzar en coberturas parciales de insumos y acompañarlas con ventas escalonadas de granos.

Evitar posiciones extremas —ni totalmente comprado ni totalmente vendido— permite sostener márgenes y mantener flexibilidad ante un escenario todavía incierto.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios