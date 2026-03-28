El Senador Verdecchia recorrió localidades afectadas por la tormenta



Un severo temporal afectó al departamento Belgrano durante la madrugada de este sábado, teniendo como epicentro a las localidades de Montes de Oca y Bouquet. Frente a la magnitud del desastre, el senador departamental Pablo Verdecchia recorrió los pueblos afectados para evaluar la situación en el territorio. El fenómeno meteorológico, que registró ráfagas de viento de hasta 176 km/h, provocó daños en la infraestructura urbana, cortes de energía y complicaciones en el sector agropecuario.

Daños estructurales y operativos de la EPE

En las zonas urbanas, los fuertes vientos ocasionaron la voladura de techos en viviendas particulares y la caída masiva de árboles, bloqueando el tránsito. Los clubes locales también reportaron pérdidas significativas en su infraestructura edilicia.

Actualmente, cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajan en el despeje de ramas y la reparación de postes y cables caídos para restablecer el suministro eléctrico de forma paulatina en toda la región afectada.

Impacto productivo y complicaciones viales

El sector agroindustrial sufrió roturas estructurales de consideración. El relevamiento inicial indica daños materiales en galpones, norias y silos, limitando la capacidad operativa de los productores de la zona.

Las consecuencias de la tormenta se extendieron a la zona rural e impactaron directamente en la Autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Armstrong, donde las ráfagas laterales provocaron el vuelco de dos camiones de carga y el despiste de un colectivo.

Asistencia oficial en marcha

Frente a la emergencia, los presidentes comunales coordinan acciones conjuntas con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y Protección Civil. El foco de los operativos se centra en asistir a las familias damnificadas, despejar las vías de comunicación y comenzar con la reconstrucción de los espacios dañados.

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