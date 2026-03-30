Un análisis meteorológico con datos registrados entre el 10 y el 30 de marzo de 2026, por la Estación Meteorológica Automática de Conecta-Las Rosas Cablevisión- expone un mes altamente inestable en la región, marcado por fluctuaciones climáticas drásticas. La rápida transición de jornadas frescas a tormentas de gran agresividad y un posterior pico sofocante de 35.3 °C encendió múltiples alertas sanitarias y logísticas en la zona.

Durante la primera quincena analizada, los termómetros mostraron cierta estabilidad cálida, pero la situación se volvió errática al avanzar el mes. El día 24 se presentó como el más frío del período con una mínima de 8.9 °C y un ambiente marcadamente seco, brindando un alivio temporal antes de una semana crítica.

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Destrozos por temporal en el límite provincial

En medio de estos contrastes térmicos, la madrugada del 28 de marzo la región enfrentó un evento meteorológico severo. Un sistema de tormentas se formó y fortaleció rápidamente sobre el límite entre Córdoba y Santa Fe, golpeando de lleno a localidades como Bouquet, Montes de Oca y Armstrong.

El fenómeno, que alcanzó su punto máximo de intensidad durante la madrugada, dejó a su paso daños materiales masivos en apenas una hora. La fuerza del viento provocó la voladura de techos en viviendas y galpones, destrucción de plantas de acopio, caída de árboles de gran porte y pérdidas generalizadas en campos cultivados, afectando fuertemente al sector agropecuario.

La magnitud de los destrozos en la infraestructura obligó a interrumpir el tránsito en la vieja Ruta 9. Aunque la oscuridad de la noche impidió la confirmación visual de un embudo, el nivel de agresividad en la superficie trazó un escenario compatible con el paso de un tornado. El sistema perdió fuerza y se disipó al amanecer.

Humedad sofocante y riesgo sanitario

Apenas dos días después del temporal, el escenario se revirtió hacia el extremo cálido. El 30 de marzo las temperaturas se dispararon, culminando con una máxima de 35.3 °C y mínimas que no lograron bajar de los 22.5 °C durante la noche, impidiendo el enfriamiento natural del entorno urbano.

El factor determinante de la incomodidad fue la humedad relativa, que promedió un 77% durante los 20 días analizados, pero que registró topes de hasta 97% en la última semana.

La interacción de esta humedad extrema con las altas temperaturas generó un ambiente sumamente sofocante. Bajo estas condiciones, la incapacidad del cuerpo humano para disipar el calor eficientemente eleva la sensación térmica muy por encima de los valores reales, justificando las alertas por alto riesgo de estrés térmico y golpes de calor.

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Datos clave del informe meteorológico

Para comprender la magnitud de estas variaciones, el informe técnico destaca los siguientes registros específicos del período: