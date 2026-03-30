Los equipos de Las Rosas completaron su participación en la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Cañadense con resultados variados. En el marco de la Zona Oeste, Almafuerte y Williams Kemmis rescataron empates de sus respectivos encuentros, mientras que Belgrano sufrió una dura derrota en condición de local que lo mantiene relegado en el fondo de la tabla general.

Almafuerte cede el liderato y Kemmis suma de visitante

En un partido que debió ser interrumpido por más de 40 minutos debido a una gresca entre jugadores, y que fuertemente marcado por la fricción y las expulsiones, Almafuerte igualó 1 a 1 frente a Montes de Oca. El único tanto celeste fue obra de Mora. Sin embargo, el equipo terminó el encuentro con dos hombres menos por las tarjetas rojas directas a Giménez y Gómez. Este resultado dejó a la escuadra rosense con 10 unidades, perdiendo la primera posición de su grupo.

Por su parte, Williams Kemmis viajó para enfrentarse a Unión de Tortugas, donde consiguió un disputado empate 1 a 1. Con este punto, el verdinegro alcanzó las 6 unidades en el certamen y se mantiene expectante en la zona media de la clasificación, en búsqueda de una racha positiva que lo posicione de cara a la siguiente fase.

Caída de Belgrano ante el nuevo puntero

La jornada resultó adversa para Belgrano. El conjunto rosense cayó 3 a 1 en su propio estadio ante Sportivo de Las Parejas, equipo que gracias a esta victoria se trepó al primer puesto de la Zona Oeste acumulando 11 puntos.

El único gol para el combinado local fue marcado por Sosa, en un partido que se complicó definitivamente tras la expulsión de Navarro. Esta derrota profundiza el complejo panorama de Belgrano, que suma apenas 2 unidades en lo que va del torneo y necesita una pronta recuperación.

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