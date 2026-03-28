

Un grave accidente de tránsito se registró en la zona urbana de Las Rosas, específicamente en la intersección de la Ruta Provincial 65 y la calle Santa Fe. Un camión y una motocicleta colisionaron, dejando como saldo al conductor del rodado menor con lesiones de consideración.

Traslado de urgencia y asistencia médica

De acuerdo con la información preliminar, el hombre mayor de edad que guiaba la motocicleta debió ser auxiliado de inmediato en el lugar. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al SAMCo (Sistema para la Atención Médica de la Comunidad) local para recibir atención especializada producto de la gravedad de sus heridas. Por su parte, se constató que el conductor del camión involucrado es oriundo de la localidad de El Trébol y resultó ileso.

Operativo de seguridad y cortes de tránsito

Las causas exactas que desencadenaron el siniestro aún se encuentran bajo investigación pericial. En la escena del choque trabajan de forma coordinada efectivos de los Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría 1ª e inspectores municipales.

A raíz de las tareas de peritaje y remoción de los vehículos, el tránsito permanece totalmente cortado en el sector. Las autoridades solicitan a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal y utilizar vías alternativas para evitar demoras.

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