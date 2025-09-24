Cicloviajeros de Gálvez en una nueva aventura por el sur argentino

Mujeres Activas
Las fundadoras de "Las Chicas del Agro" explican cómo la unión y trabajar en red son clave para crecer en un sector históricamente ocupado por hombres.
Daniel Damiano y Nora Bonansea, oriundos de Gálvez, Santa Fe, emprenden un nuevo viaje en bicicleta con destino al sur del país, siguiendo su pasión por el cicloturismo y las travesías en dos ruedas.
La pareja de aventureros, conocida por sus extensos recorridos en bicicleta y moto, inició una nueva travesía desde Las Rosas. Esta no es la primera vez que se lanzan a la ruta en sus bicicletas. En 2021, exploraron la región de El Bolsón, incluyendo localidades como El Hoyo y Lago Puelo, una experiencia que describieron como "increíble". "Somos viajeros de moto y tambien ciclo viajeros", afirmaron, destacando su entusiasmo por esta forma de recorrer paisajes.
La génesis de su amor por los viajes en bicicleta se remonta a una travesía en moto hacia México. Durante el viaje de regreso desde Ecuador, antes de llegar a Lima, se cruzaron con un ciclista de 75 años, apodado el "loco Frederick". Este hombre, que venía de Asturias, los impactó profundamente. Daniel relató el encuentro: "Me pongo a la par con la moto y le pregunté si necesitaba algo, estábamos en pleno desierto... y nos dice, ‘no, está todo bien, si ustedes necesitan algo’". Esta situación, en medio de la nada y con un viajero de edad avanzada, les sirvió como una "inspiración".
Al año siguiente de ese encuentro, Daniel y Nora compraron sus propias bicicletas y comenzaron a pedalear. Desde entonces, cada decisión de viaje implica una elección: "¿en moto o en bici?", y, según Daniel, "siempre termina ganando la bici".
Una de las ventajas que destacan del cicloturismo es la posibilidad de "recorrer un país con un presupuesto muy bajo", incluso explorando países limítrofes. Aunque reconocen que los gastos en viajes en moto y bicicleta son similares, ya que "lo que no gastas en combustible lo gastas en estadía", el cicloturismo les ofrece una experiencia social única.
Nora explicó que, a diferencia de los viajes en moto, donde la interacción con la gente es limitada, en bicicleta "hay otra respuesta totalmente". Esta cercanía les permite conectar con muchas personas en el camino. Además, ambos llevan consigo todo lo necesario para sus viajes, incluyendo carpa y utensilios para cocinar, lo que les permite ser "bastante autosuficientes". Incluso cuentan con un pequeño panel solar para cargar sus dispositivos eléctricos.
Actualmente, Daniel y Nora se dirigen hacia el sur, sin un destino final definido. "Vamos a ver hasta dónde nos deje llegar el viento", comentó Daniel, haciendo referencia a los desafíos del clima. La filosofía de sus viajes se resume en una frase que comparten: "uno siempre dice, sabemos cuando salimos pero no cuando regresamos".
Esta pareja de Gálvez continúa demostrando que la pasión por viajar y la conexión con el camino son las verdaderas brújulas de sus aventuras en dos ruedas.
