Mujeres Activas

¿Cómo nacieron “Las Chicas del Agro” y qué las motivó a crear un espacio propio dentro de un sector históricamente dominado por varones?

Nacimos del encuentro entre tres mujeres: Victoria González, Mónica Lucero y Nicolle Samyn. Nos conocemos trabajando en una empresa agroexportadora y, aun en distintas ciudades, siempre estuvimos vinculados a proyectos de género. Cuando ya no compartíamos el mismo trabajo, Mónica nos convocó con la idea de formar una organización sin fines de lucro. Así nacieron Las Chicas del Agro , con el objetivo de acompañar e inspirar a mujeres dentro del ecosistema agroindustrial.

Desde su experiencia, ¿qué desafíos encontraron y qué herramientas fueron claves para superarlos?

El mayor desafío fue animarnos a emprender algo nuevo y comprobar que la necesidad de un espacio así era real. Nosotras creemos que el trabajo en red es la herramienta fundamental: construir conexiones, sostenernos entre nosotras y potenciar habilidades. El programa Acompañamiento es un ejemplo concreto: allí trabajamos con coaching individual y networking, y vemos cómo las mujeres ganan seguridad, mejoran su comunicación o incluso se animan a emprender.

¿Qué representa para ustedes el trabajo en red y qué impacto concreto está teniendo “Las Chicas del Agro” en el sector?

Significa aprender a construir paso a paso. Al principio teníamos la convicción, pero también la incertidumbre. Hoy, gracias al trabajo voluntario y al compromiso sostenido, hemos logrado talleres de calidad en escuelas, programas de acompañamiento y un espacio que demuestra que la unión genera resultados tangibles.

¿Qué mensaje les gustaría dejarle a otras mujeres que quieren animarse a emprender o crear comunidad en el agro?

Que se escuchen a sí mismas y redefinan qué significa el éxito para cada una. Que compartan sus ideas, que hablen con colegas, amigas y redes de confianza. Emprender es un camino flexible, que muta, pero lo importante es animarse a dar el primer paso y construir desde ahí.

