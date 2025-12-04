Precios máximos ¿Real o virtual?

Si hay un tema recurrente que abre debates en cualquier mesa de café o reunión donde el agro se encuentra es la idea de oportunidad de venta conforme evolucionan los precios de los granos. Estos debates tienen condimentos varios, donde el precio es solo uno de ellos, mientras el tipo de cambio, brecha cambiaria y poder de compra van mutando e inclinan la balanza desde una oportunidad de venta hasta una pérdida de poder adquisitivo.

En la historia agrícola reciente de Argentina hubo muchos momentos en los que la brecha cambiaria desdibujó el valor real de los granos, transformando la cotización de pizarra en una especia de precio virtual, dado que el poder adquisitivo real de la tonelada no reflejaba los altos precios domésticos alcanzados.

Demos un paseo por la historia de precios de la soja, el grano más intervenido de las últimas décadas, así como de su poder de compra en dólares billete, insumos de la producción y bienes de inversión en “momentos de precio máximos”.

· Historia de precios – Soja pizarra Rosario

Se observa la evolución de precios disponibles a tipo de cambio oficial mayorista, según cotizaciones de la pizarra en Rosario. En el gráfico se destacan momentos de precios máximos en las últimas dos décadas.



· Tipos de cambio y brecha cambiaria

Dado que el desdoblamiento cambiario causó distorsiones entre el precio a tipo de cambio oficial respecto de la capacidad de compra de dólar billete, se calcula para los precios máximos destacados su valor a tipo de cambio informal, uno de los modos más frecuentes de adquirir dólares en los últimos años. Se calcula además la brecha cambiaria entre ambos tipos de cambio.

El gráfico muestra que, en contextos de brechas cambiarias altas, los precios expresados al tipo de cambio oficial se alejan fuertemente de su valor real en dólar billete. El caso más extremo ocurrió en noviembre de 2023, con una brecha del 178 % entre ambos tipos de cambio (U$S 671/TN versus U$S 241/TN). En contraste, en el pico de 2025 la brecha fue negativa (-7 %) debido a la quita temporal de retenciones y a un tipo de cambio informal por debajo del oficial, lo que invirtió la relación de precios (U$S 345/TN versus U$S 370/TN).

Al comparar los precios máximos con los promedios anuales, se observa que los mayores desfasajes se dieron en 2022 y 2023, cuando la brecha cambiaria era más elevada. En esos años, un “buen” precio nominal no garantizaba un buen resultado real, ya que el poder adquisitivo efectivo era mucho menor.

· Poder de compra de soja

Una de las formas de interpretar con mayor claridad la oportunidad de vender soja a buen valor es convertir el precio de cada tonelada en cantidad de insumos productivos o bienes de inversión, dado que la evolución de estos puede acompañar o incluso superar las subas del precio de los granos, es la relación conocida como insumo/producto. Dos de los insumos más usados como indicador de poder de compra de los granos es el gasoil y la urea granulada.

En los gráficos se observa que los precios máximos del 2023 coinciden con el mayor poder de compra de litros de gasoil y kilos de urea, mientras en 2018 resulta en un poder de compra -43 % inferior de litros de gasoil, y en marzo 2022 un poder de compra -40 % inferior de kilos de urea respecto a 2023. Esto muestra que el momento de menor poder de compra de dólar billete fue el de mayor poder de compra de insumos productivos.

Contrario a lo que mostraron los insumos, cuando se convierten las toneladas de soja en capacidad de compra de una camioneta pick up cero kilómetro, se observa que el precio máximo de soja en 2023 tuvo el menor rendimiento, ya que requirió más del doble de granos de soja, 216 toneladas, para comprar el mismo bien en momentos de precios máximos entre 2008 y 2022, 72 a 100 toneladas. Esto muestra como la cotización de este bien de capital estaba muy influenciada por la brecha cambiaria y las distorsiones que esta creaba en ese momento. Fue 2008, año sin brecha cambiaria, el año que menor volumen de soja requería para la compra de estas camionetas, 72 toneladas.

· ¿Los precios actuales son reales o virtuales?

El precio disponible actual resulta en U$S 344/TN, a tipo de cambio informal resulta en U$S 346/TN, con una brecha del -0,7 %, puede decirse que la brecha cambiaria tiende a cero. Considerando el precio promedio de la soja disponible 2025 hasta ahora en U$S 299/TN, el precio actual cotiza U$S +45/TN, lo que representa una mejora del 15 %, si bien no es un precio máximo, supera con importante proporción al promedio.

El precio actual resulta en 334 litros de gasoil y 603 kilos de urea, más cercano a las mínimas capacidades de compra el gasoil y en posición intermedia la urea. En cuanto a las toneladas de soja que requiere la compra de una pick up, hoy resulta en 77 toneladas, más cerca de la mejor relación de compra en 2008. Esto quiere decir que los actuales precios disponibles de soja resultan en real buena capacidad de compra, que puede licuarse en la medida que la evolución de precios sea bajista, por ejemplo, postergando ventas a marzo, cuyo precio futuro actual es de U$S 327/TN representa una pérdida de U$S -17/TN y, de sostenerse los precios actuales en dólares, pérdida de poder adquisitivo de cualquiera de estos bienes. Con un saldo de soja 24/25 de 13,3 millones de toneladas, 26 % de la cosecha vieja, tomar buenas decisiones ante buenos precios reales.

Conclusiones:

Convertir el precio de la soja en insumos o bienes de capital, así como conocer la capacidad de compra de divisas, pone en perspectiva los precios de venta del grano, redireccionando el enfoque para la toma de decisiones, no solo para interpretar oportunidad de venta del cereal, sino también el destino de dichas ventas.

Los actuales precios altos de soja resultan en real oportunidad de mayor poder adquisitivo de las liquidaciones.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios