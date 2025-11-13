Administrar riesgo precio versus especular

La administración del riesgo precio y la especulación en la comercialización de granos se observan como decisiones que van en direcciones opuestas, tomadas a partir de la posición que cada productor asume frente a sus costos y la percepción del riesgo precio. Mientras la velocidad y magnitud de variaciones de precios (volatilidad) de los granos dependen del mercado, que percibe amenazas u oportunidades según evolucionan una serie de factores que afectan la oferta y demanda mundial de granos, los costos de la producción agrícola dependen de la gestión de cada agro empresa, y determinan los precios que la misma requiere para ser rentable. Mirar la sensibilidad de la campaña 2025/2026 y los precios que ofrece el mercado para administrar riesgo precio y poner limite a la especulación.

• Administrar riesgo versus especular

Administrar el riesgo de precios implica conocer los costos, estimar márgenes y evaluar el riesgo productivo de cada lote. Con esa base, se pueden fijar precios a cosecha para una parte de la producción esperada, asegurando rentabilidad frente a posibles bajas.

Especular, en cambio, supone no tomar coberturas y esperar una suba de precios. Si el mercado efectivamente sube, quienes especulan obtienen mejores precios, mientras que quienes se cubrieron logran los resultados planificados y aún pueden aprovechar subas sobre la parte sin precio. Si el mercado cae, quienes no se cubrieron pierden la oportunidad de lograr valores más altos y quedan expuestos a menores ingresos o a la necesidad de postergar ventas, mientras que quienes planificaron sus coberturas protegen su rentabilidad en la proporción asegurada.

• Sensibilidad del margen bruto y precios 2025/2026 para administrar riesgo

En los siguientes cuadros a la izquierda se observan los márgenes brutos probables ante variaciones de rendimiento y precio (sensibilidad) para soja de primera, maíz temprano y trigo 2025/2026, para campo alquilado a un costo de 16 quintales de soja por hectárea. Los gráficos a la derecha muestran la evolución de precios disponibles 2025 junto a los precios futuros de estos tres granos al cierre del MATBA-ROFEX al 11/11/2025.

SOJA:

Los costos productivos a partir de los que se obtiene esta sensibilidad consideran tecnologías promedio alta para soja de primera en zona núcleo, con rendimientos promedio de 40 quintales por hectárea (qq/ha). La comercialización incluye costo de fletes a 120 kms del puerto.

Dados los precios futuros que ofrece el MATBA-ROFEX, más de U$S 320/TN a mayo 2026, puede verse que los márgenes brutos se hacen positivos a partir de rendimientos de 32 qq/ha, y superan U$S 200/ha con rendimientos de 40 qq/ha. Si bien los costos directos para aspirar a estos márgenes superan U$S 1.000/ha, la rentabilidad sobre margen bruto que permiten estos precios podría superar el 20 %.

La campaña combina factores bajistas, como la gran cosecha sudamericana proyectada, y alcistas, como la demanda china, aunque sin crecimiento. Los precios disponibles 2025 oscilaron entre U$S 250 y U$S 360 por tonelada, y los futuros 2026 se ubican por encima del promedio de estos precios. Este contexto sugiere aprovechar los precios actuales para cubrir una parte de la cosecha y protegerse ante posibles bajas, es decir administrar riesgo de bajas.

MAÍZ:

Los costos productivos para lograr la sensibilidad del maíz temprano consideran tecnologías promedio alta en zona núcleo, con rendimientos promedio de 90 quintales por hectárea (qq/ha). Al igual que soja, la comercialización incluye costo de fletes a 120 kms del puerto.

Los precios futuros observados en MATBA-ROFEX, U$S 181/TN abril 2026, exigen rendimientos superiores a 90 qq/ha para lograr márgenes que apenas superen U$S 0/ha. Por tanto, solo con rendimientos en torno a 100 qq/ha o precios en torno a U$S 200/TN, podrían lograrse márgenes brutos que superen U$S 100/ha. Los costos directos, que en todos los casos incluye un alquiler de 16 qq/ha de soja, superan U$S 1.500/ha, números que ponen la rentabilidad sobre margen bruto del maíz casi en cero. Se espera una campaña de rendimientos por encima del promedio, la pregunta es, si esos rendimientos se lograran ¿los precios actuales se sostendrían?



Las cosechas 2025/2026 del hemisferio norte, especialmente en EE. UU. y Ucrania, ofrecen abundantes volúmenes, con posible alcance de récord, a confirmar por el informe del USDA este viernes. Con buen avance de siembra en Brasil y solo algunos retrasos por excesos de lluvias en Argentina, el panorama global muestra abundante oferta de maíz, lo que reduce las posibilidades de subas de precios.

Los precios disponibles en lo que va del 2025 mostraron máximos de U$S 213/TN en febrero y mínimos de U$S 166/TN en julio, con lo que los futuros 2026 se ubican por debajo del promedio de estos máximos y mínimos, aunque también muestra el riesgo al que se expone la mercadería que deba ser liquidada a cosecha, de bajas que perforen los actuales precios futuros abril U$S 180/TN. Administrar riesgo de bajas se orienta a cubrir una parte del volumen a liquidar a cosecha mientras queda abierta otra proporción para tomar subas en caso de que el mercado cambie de tendencia.

TRIGO:

Los costos para la sensibilidad del trigo consideran tecnologías promedio alta en zona núcleo, con rendimientos promedio de 40 quintales por hectárea (qq/ha) y la comercialización incluye costo de fletes a 120 kms del puerto.

Los precios futuros diciembre 2025 y enero 2026 en MATBA-ROFEX son de U$S 184 y 188/TN respectivamente. En la sensibilidad puede verse que para precios en torno a U$S 180/TN se necesitan rendimientos de 50 qq/ha, dando pérdidas de U$S -90/ha para rendimientos de 40 qq/ha. Mucho se habla de rendimientos récord para la actual cosecha 25/26, y es solo con rendimientos récord que, ante estos precios, podría evitar perderse capital por márgenes negativos. Los costos directos, que incluyen la mitad del costo de alquiler, superan U$S 800/ha, que no logran ser recuperados a los precios futuros de cosecha, resultando en pérdidas que resultan en -9 centavos de dólar por cada dólar de costo directo. Si bien el rango de precios del disponible 2025 muestra máximos de U$S 222/TN en abril y mínimos de U$S 179/TN en noviembre, siendo los futuros a cosecha muy cercanos a estos mínimos, importa plantearse el riesgo de precios por debajo de U$S 180/TN cuando se alcance plena cosecha, siendo que apenas hay 12 % de la superficie cosechada hasta ahora.

Con abundante oferta global de trigo por las grandes cosechas del norte y las actuales de Argentina y Australia, no se esperan subas, aunque tampoco hay espacio para mayores bajas internacionales. En el mercado local, la presión podría venir por alta oferta y ventas de productores a cosecha, por lo que conviene cubrir precios de la mercadería a liquidar en el corto plazo y dejar abierta la posibilidad de mejores valores desde marzo en adelante.

Conclusiones:

Administrar riesgo de bajas tiene mucho sentido con precios en alza, mientras que precios bajos permiten mayor especulación. La actual campaña invita a cubrir riesgo en soja, mientras maíz y trigo con precios cerca de mínimos, exigen mayor análisis para cubrir a cosecha.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios