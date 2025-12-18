Mercado oleaginoso y realidad argentina de soja y girasol

El mercado oleaginoso es uno de los que mayor ingreso de divisas aporta al país, con especial protagonismo de la soja. Pero en las últimas campañas otras oleaginosas vienen ganando terreno tanto en superficie como en producción, y aquí aparece el girasol que alcanzara una cosecha 25/26 récord para los últimos 25 años.

Ver la evolución global y local de la producción y el mercado de oleaginosas permitirá pasar en limpio la información relevante para mejorar el enfoque a la hora de tomar de decisiones.

· Protagonismo de oleaginosas en el mundo – Soja, colza y girasol

Del total de oleaginosas cultivadas en el mundo, sin incluir la palma, la soja representa 61 % de la producción mundial, 63 % de la molienda y 87 % del volumen mundial de exportaciones. La colza y el girasol representan 14 % y 8 % de la producción mundial, 15 % y 8 % de la molienda y 9 % y 1 % del volumen global exportado respectivamente. Se observa entonces la relevancia de estas tres oleaginosas en el mundo, ya que concentran más del 80 % de la producción y molienda global y 97 % del total de exportaciones de oleaginosas.

· Proyecciones 25/26 y precios internacionales – Soja, colza y girasol

El informe de oleaginosas del USDA publicado el pasado 12 de diciembre, actualizó sus proyecciones para el mercado oleaginoso mundial, destacando algunos cambios que impactan en la evolución internacional de precios.

Si bien la oferta y demanda de soja se encuentran en cierto equilibrio, la falta de compras de China a Estados Unidos, sumado a una abundante cosecha 25/26 proyectada en Sudamérica, recortan los precios en Chicago que viene perdiendo en lo que va de diciembre más de U$S -28/TN.

El aumento en proyecciones de exportación de colza desde Canadá y Australia superan al crecimiento de la demanda, generando sobreoferta en el corto plazo, resultando en bajas desde mediados de noviembre pasado.

En cuanto a girasol, la menor producción en Ucrania y Rusia que lleva a menor oferta exportable, son sobre compensadas por el aumento en producción de colza. Sin embargo, la molienda mundial de oleaginosas disminuye por menor molienda de girasol de Ucrania y Rusia, no compensado por mayor molienda en otros países. Rusia y Ucrania también reducen su provisión de aceite de girasol al mundo. Todo esto trajo subas sobre el aceite de girasol en Rotterdam, mercado de referencia.

· Argentina en el mercado de las oleaginosas

En el cuadro se observan los volúmenes que Argentina produce, muele y exporta de oleaginosas en total, que, además de soja, girasol y colza, incluye al maní y algodón, así como la producción, consumo y exportación de harinas oleaginosas y aceites. El posicionamiento de nuestro país en el ranking mundial de granos y subproductos es muy importante tanto en producción como en molienda y exportaciones, ocupando desde el primer al quinto lugar en los distintos productos y áreas descriptas.

Mirando en detalle los volúmenes producidos de soja, girasol y colza, se destaca soja, harina de soja y aceite de soja como principales productos respecto al total de oleaginosas del país. Pero cuando se observa el lugar que ocupa Argentina en el ranking mundial de girasol y aceite de girasol, puede verse una relevancia semejante a la de soja, dado que es el 4° país productor y procesador de girasol, así como el 4° consumidor mundial de aceite de girasol, ocupando el tercer puesto en exportaciones de este aceite. Colza, sin embargo, queda fuera del ranking (F/R) en todas las categorías, ya que es mínima la superficie ocupada con este cultivo, así como mínimos niveles de molienda y exportaciones, sin registros (S/R) oficiales en el USDA. Argentina entonces tiene un lugar importante en el mundo de las oleaginosas, siendo soja y girasol los principales cultivos.



Fuente: USDA Oleaginosas. 12/12/2025

· Precios locales y riesgos – Soja y Girasol

De acuerdo con los precios internacionales podría esperarse comportamientos semejantes en el mercado local, al ser Argentina tomador de precios, pero la realidad productiva local, que trae récords de cosecha en casi todos los cultivos, dice otra cosa.

La evolución de precios en la pizarra Rosario muestra que girasol se sostuvo relativamente por encima del precio disponible de soja desde noviembre del año pasado en adelante, con diferenciales que alcanzaron máximos de U$S +100/TN en algunas oportunidades. Desde septiembre 2025 sin embargo, los precios de soja superaron a los de girasol, principalmente a partir de la quita temporal de retenciones, que trajo fuerte demanda de soja, pero no de girasol. Para dimensionar esto último puede decirse que mientras se hicieron compromisos de exportación por más de 14 millones de toneladas de soja, solo se comprometieron 430 mil toneladas de girasol durante los tres días en que hubo quita temporal de retenciones. Los precios de soja se sostuvieron en niveles altos desde entonces mientras los de girasol permanecieron con leves bajas, no tomando las subas del mercado internacional.

Dado que el principal destino de la soja y el girasol en Argentina es la industrialización, para luego ser exportada la mayor proporción del grano procesado, se calcula la capacidad teórica de pago al productor de parte de la industria, según el precio de exportación (FOB) del aceite y harina de estas oleaginosas. Según cálculos realizados por la Bolsa de Comercio de Rosario, la capacidad teórica de pago de la industria es de más de U$S 320 para soja y más de 400/TN para girasol, sin embargo, actualmente el mercado disponible ofrece U$S 346 para soja y 348/TN para girasol, casi sin diferencia entre ambos granos, más de U$S +20/TN por encima en soja y U$S -50/TN por debajo en girasol.

Argentina ha vendido aceleradamente soja 24/25 ante la ventana de oportunidad de precios que se dio desde septiembre pasado, dejando un saldo muy estrecho para atravesar los meses que quedan por delante antes de la nueva cosecha 25/26. Por otro lado, se ha sembrado la mayor superficie de girasol de los últimos 25 años, lo que resulto en la mayor cosecha desde entonces, que ya comenzó a levantarse en las provincias del NOA, poniendo grano nuevo a disposición de una demanda local acostumbrada a cosechas de entre 3 y 4 millones de toneladas, que recibió 5 millones en la 24/25 y espera 6 para la presente 25/26.

El riesgo en girasol, a pesar de precios internacionales en suba, es una capacidad logística y de procesamiento limitada, que lleve los precios disponibles a la baja por concentración de liquidaciones de la nueva cosecha. Los precios en soja, si bien se observan sostenidos debido a poco saldo comercializable los próximos meses, sigue recibiendo presión bajista internacional, lo que podría recortar parte de los precios actuales.

En este contexto las decisiones comerciales de los productores deben enfocarse en precios que aporten a lograr rentabilidad, en función de sus costos y rendimientos, tomar decisiones anticipadas, previo a que la concentración de cosecha, tanto en soja como en girasol, presionen los precios por debajo de lo que los costos de cada agroempresa pueden soportar.

Conclusiones

El mercado oleaginoso del mundo se observa abastecido, mientras Argentina, con fuerte presencia internacional de soja y girasol, comienza a mostrar precios locales que, sostenidos en buenos niveles hasta ahora, podrían recortarse ante cosechas superiores a los volúmenes que la industria es capaz de recibir y procesar. Tomar decisiones comerciales en precosecha es la clave de la 25/26.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios