Reconocimiento del Senado a José D’Abarno por sus 45 años de labor periodística

En una ceremonia cargada de emotividad celebrada en el recinto de la Cámara de Senadores de Santa Fe, se llevó a cabo un reconocimiento oficial al periodista de Las Rosas, José D’Abarno, propietario y figura central del multimedio Radio Renacer Regional. El acto fue presidido por el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig, junto al senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia, impulsor de la iniciativa.

El homenaje, que contó con el respaldo unánime de todo el Cuerpo legislativo, tuvo como objetivo distinguir la vasta trayectoria de más de cuatro décadas de D’Abarno, destacando no solo su labor informativa, sino su inquebrantable compromiso con la cultura, la función social y el fortalecimiento de los lazos comunitarios en la región.

Un reconocimiento impulsado por la comunidad

Durante la ceremonia, el periodista estuvo rodeado de sus afectos más cercanos: familiares, amigos y compañeros de trabajo que han sido testigos de sus 45 años de vínculo con los medios. Asimismo, se hicieron presentes figuras legislativas, entre ellas los senadores Ciro Seisas (Rosario), Leticia Di Gregorio (General López) y Germán Giacomino (Constitución), además de las autoridades de la Cámara, la Subsecretaria para la Región Centro Claudia Giaccone, el secretario administrativo Diego Maciel y el secretario legislativo Agustín Lemos.

Al tomar la palabra, el senador Pablo Verdecchia reveló el origen profundo de este reconocimiento, el cual trascendió la esfera política: “Cuando hablamos con Felipe (Michlig) de realizar este reconocimiento coincidimos en que verdaderamente te lo merecés. Y mientras lo preparábamos, un día en una sesión de Ciudadanos en el Senado, unos jóvenes de la escuela Dante Alighieri de Las Rosas también lo propusieron. Es decir, que chicos de tu ciudad y gente de la otra punta de la provincia piden que te reconozcamos; eso habla de lo bien que hiciste las cosas”, expresó con emoción.

Verdecchia subrayó además el rol social del homenajeado: “No fue fácil tu camino ni darle voz a los que no tenían forma de expresarse. Por eso todos los belgranenses queremos agradecerte todo tu esfuerzo, que siempre llevaste adelante con la frente en alta y trabajando el doble ante cada dificultad”.

El valor de emprender y comunicar

Por su parte, Felipe Michlig coincidió en la justicia del homenaje, valorando la faceta emprendedora de D’Abarno. “Estamos ante una persona que, con el medio que ha construido, habla a las claras de su obsesión por el trabajo y sus ganas de emprender”, señaló el senador por San Cristóbal, agregando la importancia de reconocer a quienes “le dan trabajo a la gente y apuestan a los deportistas y las personas de la cultura de su comunidad”. Michlig destacó que este acto reafirma el carácter federal de la Cámara Alta provincial.

Las voces de los otros legisladores presentes se sumaron a los elogios. El senador Ciro Seisas, también proveniente del mundo de los medios, calificó como una “hazaña” la capacidad de D’Abarno de lograr que su mensaje perdure en el tiempo en la época actual. En sintonía, Germán Giacomino hizo hincapié en los valores humanos del periodista: “Conocer su trayectoria habla a las claras de sus valores solidarios... Este homenaje es un agradecimiento a todo lo que hizo por su comunidad”.

La voz del interior y la historia de un "Renacer"

El momento culminante llegó con las palabras de José D’Abarno, quien agradeció profundamente las muestras de afecto y compartió la historia detrás del nombre de su emisora. “El nombre Renacer no es casualidad; lo eligió la gente porque la radio se cerraba y fue un desafío salvar las fuentes de trabajo de todos mis compañeros”, recordó, poniendo en valor el esfuerzo colectivo.

D’Abarno aprovechó la ocasión para reafirmar su visión sobre el periodismo del interior: “Tenemos un compromiso con la comunicación y con nuestros pueblos de hablar de lo que pasa allí todos los días. Tenemos el deber de poner en agenda a personas que a lo mejor pueden ser anónimas para las grandes ciudades, pero no lo son para nuestros pueblos, porque son los que los hacen desde la política, la cultura y el deporte”.

El acto concluyó con la firma del Libro de Honor del Senado por parte del homenajeado, quien recibió diversos presentes institucionales y el diploma que acredita la Declaración de Interés de su destacada trayectoria profesional.



