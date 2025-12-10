Las Rosas: mujer detenida por intentar ingresar marihuana a la Alcaidia

Una requisa en la Jefatura de Las Rosas detectó una sustancia vegetal similar a marihuana oculta en un paquete de yerba destinado a un detenido.

Jefatura policia UR III Las Rosas

Una mujer identificada como S.S.D. fue imputada por el delito de "tenencia simple de estupefacientes" tras intentar ingresar presunta marihuana a la alcaidía departamental de Las Rosas, en el departamento Belgrano. El hecho ocurrió el 9 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 14:20 horas, en la Jefatura de Las Rosas, cuando personal policial realizaba la requisa de la mercadería que S.S.D. traía a su pareja, quien se encuentra allí alojado.

Requisa y secuestro

Durante la inspección, se encontró un paquete de yerba mal sellado. Al abrirlo, se constató que en su interior había servilletas que envolvían una bolsa con una sustancia vegetal con aroma similar a la marihuana.

Disposición judicial

Tras el hallazgo, se consultó con el fiscal de turno del MPA, Dr. Tosco, de Cañada de Gómez. El mismo dispuso la remisión de las actuaciones a la PDI y que la mujer fuera imputada por el hecho de tenencia simple de estupefacientes.

