Las Rosas: mujer detenida por intentar ingresar marihuana a la Alcaidia

Secuestran 16 vehículos en operativos de la UR III
Los procedimientos abarcaron Las Rosas, Las Parejas y Armstrong. Se puso el foco en los escapes libres y la alcoholemia al volante.
Una mujer identificada como S.S.D. fue imputada por el delito de "tenencia simple de estupefacientes" tras intentar ingresar presunta marihuana a la alcaidía departamental de Las Rosas, en el departamento Belgrano. El hecho ocurrió el 9 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 14:20 horas, en la Jefatura de Las Rosas, cuando personal policial realizaba la requisa de la mercadería que S.S.D. traía a su pareja, quien se encuentra allí alojado.
Durante la inspección, se encontró un paquete de yerba mal sellado. Al abrirlo, se constató que en su interior había servilletas que envolvían una bolsa con una sustancia vegetal con aroma similar a la marihuana.
Tras el hallazgo, se consultó con el fiscal de turno del MPA, Dr. Tosco, de Cañada de Gómez. El mismo dispuso la remisión de las actuaciones a la PDI y que la mujer fuera imputada por el hecho de tenencia simple de estupefacientes.
Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)
En Las Rosas tras un robo en la empresa, la policía persiguió a los ladrones y recuperó un vehículo utilizado en una seguidilla de hechos.
Personal del Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre de 26 años. Fue hallado en la ex-fundición ubicada en calle Uruguay tras un llamado por robo en proceso.
Los incidentes exigieron una rápida intervención de fuerzas de seguridad y refuerzos.
El operativo se realizó en una vivienda de la zona oeste por una causa de desobediencia. El implicado había protagonizado una fuga a gran velocidad días atrás.
El involucrado fue trasladado a Jefatura para ser notificado y fichado por un robo anterior, cumpliendo una orden del Fiscal Dr. Tosco.
Comando Radioeléctrico detectó un VW Gol, sustraído en Bustinza, circulando con patente adulterada en Armstrong. Hay un aprehendido por encubrimiento.
