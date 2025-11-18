Vehículo robado recuperado en Armstrong: hay un detenido
Bajada: Comando Radioeléctrico detectó un VW Gol, sustraído en Bustinza, circulando con patente adulterada en Armstrong. Hay un aprehendido por encubrimiento.Policiales18 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
Detección y verificación del vehículo
Mientras realizaban patrullaje preventivo, efectivos del Comando Radioeléctrico (CRE) de Armstrong observaron un vehículo con características similares a otro robado previamente en Bustinza. Si bien el dominio visible era GBS-478, la consulta al sistema 911 indicó que dicha patente correspondía a un modelo Gol Country, mientras que el rodado divisado era un Gol Power.
El hallazgo del dominio real
Ante esta inconsistencia, los agentes procedieron a verificar los cristales del automóvil, determinando que el dominio real era EJS-435. Este último número de patente coincidía con el vehículo que había sido denunciado como robado durante la madrugada del 16 de noviembre.
Secuestro y aprehensión
Tras confirmar que se trataba del rodado sustraído, se convocó a testigos y se procedió al secuestro del automóvil y a la aprehensión del hombre, identificado como J. A. Z., que lo tenía en su poder al momento del operativo, cerca de las 21:20 horas, en la intersección de calle Paraguay y Pedro Ferrero. En el caso interviene la Fiscalía N° 2 de la ciudad de Cañada de Gómez, que calificó el hecho como encubrimiento.
