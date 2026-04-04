Santa Fe invierte en optimizar tres estaciones de la EPE



El Gobierno de Santa Fe abrió los sobres con las ofertas económicas para optimizar el funcionamiento de tres Estaciones Transformadoras (ET) de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), ubicadas en Casilda, Cañada de Gómez y Las Parejas. Las obras proyectadas beneficiarán directamente a 73.500 usuarios del sur provincial.

Los trabajos consisten en la construcción de canales de cables de media tensión y la puesta en servicio de celdas de capacitores. Estas tareas de infraestructura técnica tienen como objetivo principal reducir la pérdida de energía y las caídas de voltaje en áreas de constante crecimiento demográfico.

Apoyo al sector productivo regional

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que la provisión eficiente del servicio eléctrico es clave para la industria local. En el acto de apertura realizado en Rosario, la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, explicó que el proyecto garantizará un suministro más confiable para el entramado comercial y residencial.

"Estamos convencidos que tenemos que hacer a esta empresa más eficiente, que acompañe el crecimiento y desarrollo de la región, como nos ordenan el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Gustavo Puccini", detalló la funcionaria.

Oferentes y zonas de influencia

Para la ejecución del proyecto, dos firmas presentaron sus cotizaciones formales. La empresa Bildtec SA presupuestó los trabajos en $429.737.002,33 (más IVA), mientras que Bauza Ingeniería S.R.L presentó una oferta de $663.105.318,38 (más IVA).

La modernización de la red impactará en los departamentos de Caseros, Iriondo, Belgrano y San Lorenzo. El radio de influencia abarcará localidades como Armstrong, Totoras, Pujato, Carcarañá y Arequito, entre otras, sumando además mejoras operativas para las cooperativas eléctricas de la región.