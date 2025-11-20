Las Parejas: detenido y moto secuestrada tras un allanamiento

Personal de la Comisaría Segunda de Las Parejas llevó a cabo un allanamiento positivo en la mañana de hoy, que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de una motocicleta. El procedimiento se realizó alrededor de las 07:00 horas en una finca ubicada en la calle 10 Oeste de dicha ciudad.

El operativo responde a una medida judicial ordenada por el Dr. Alvaro Campos, Juez de la IPP del Distrito Judicial N° 6, y solicitada por el fiscal Dr. Juan Pablo Baños del MPA de Cañada de Gómez. La causa está caratulada como "Desobediencia de Orden de funcionario Público". Como resultado, los efectivos lograron incautar una motocicleta de 110 cc color negro y trasladaron al detenido, identificado con las iniciales A.M., a sede policial.

Persecución y maniobras peligrosas

El origen de la investigación se remonta al pasado día 9 del corriente mes. Según fuentes policiales, el conflicto inició cuando una persona no identificada circulaba a gran velocidad realizando maniobras peligrosas en la zona oeste de la ciudad.

Al detectar esta situación, personal del Comando Radioeléctrico intentó detener la marcha del conductor. Sin embargo, este hizo caso omiso a la voz de alto y se dio a la fuga, iniciando una persecución controlada con uso de balizas y sirenas.

Resistencia a la autoridad

La huida finalizó en la vivienda que fue allanada en la fecha de hoy. En aquel momento, el motociclista ingresó el rodado al domicilio y un grupo de hombres que se encontraba en el interior impidió el accionar policial, bloqueando el secuestro del vehículo en esa instancia.

Tras las investigaciones pertinentes y la intervención de la justicia de Cañada de Gómez, se logró concretar la orden de allanamiento que permitió finalmente recuperar el vehículo y poner al implicado a disposición de la justicia.

Periodista: Juan Manuel López (Renacer Regional Multimedios)