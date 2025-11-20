Las Parejas: detenido y moto secuestrada tras un allanamiento

Detienen a un hombre en Las Rosas por orden judicial
El involucrado fue trasladado a Jefatura para ser notificado y fichado por un robo anterior, cumpliendo una orden del Fiscal Dr. Tosco.
El operativo se realizó en una vivienda de la zona oeste por una causa de desobediencia. El implicado había protagonizado una fuga a gran velocidad días atrás.Policiales20 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
Personal de la Comisaría Segunda de Las Parejas llevó a cabo un allanamiento positivo en la mañana de hoy, que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de una motocicleta. El procedimiento se realizó alrededor de las 07:00 horas en una finca ubicada en la calle 10 Oeste de dicha ciudad.
El operativo responde a una medida judicial ordenada por el Dr. Alvaro Campos, Juez de la IPP del Distrito Judicial N° 6, y solicitada por el fiscal Dr. Juan Pablo Baños del MPA de Cañada de Gómez. La causa está caratulada como "Desobediencia de Orden de funcionario Público". Como resultado, los efectivos lograron incautar una motocicleta de 110 cc color negro y trasladaron al detenido, identificado con las iniciales A.M., a sede policial.
El origen de la investigación se remonta al pasado día 9 del corriente mes. Según fuentes policiales, el conflicto inició cuando una persona no identificada circulaba a gran velocidad realizando maniobras peligrosas en la zona oeste de la ciudad.
Al detectar esta situación, personal del Comando Radioeléctrico intentó detener la marcha del conductor. Sin embargo, este hizo caso omiso a la voz de alto y se dio a la fuga, iniciando una persecución controlada con uso de balizas y sirenas.
La huida finalizó en la vivienda que fue allanada en la fecha de hoy. En aquel momento, el motociclista ingresó el rodado al domicilio y un grupo de hombres que se encontraba en el interior impidió el accionar policial, bloqueando el secuestro del vehículo en esa instancia.
Tras las investigaciones pertinentes y la intervención de la justicia de Cañada de Gómez, se logró concretar la orden de allanamiento que permitió finalmente recuperar el vehículo y poner al implicado a disposición de la justicia.
Periodista: Juan Manuel López (Renacer Regional Multimedios)
El involucrado fue trasladado a Jefatura para ser notificado y fichado por un robo anterior, cumpliendo una orden del Fiscal Dr. Tosco.
Comando Radioeléctrico detectó un VW Gol, sustraído en Bustinza, circulando con patente adulterada en Armstrong. Hay un aprehendido por encubrimiento.
Un violento incidente ocurrió en la ciudad de Las Rosas este martes por la tarde, en la calle Roque Sáenz Peña al 500.
Gendarmería Nacional secuestró un paquete con droga dentro de una aeronave Cessna 210 que realizó un aterrizaje de emergencia en Santa Fe. El hecho se vincula a una causa narco.
Un intento de robo frustrado movilizó al Comando Radioeléctrico, dejando daños en la infraestructura de la entidad.
Un joven con pedido de captura por robo en Cañada de Gómez fue identificado por el Comando Radioeléctrico en la terminal parejense, pero usó el tumulto del evento deportivo para evadirse.
El involucrado fue trasladado a Jefatura para ser notificado y fichado por un robo anterior, cumpliendo una orden del Fiscal Dr. Tosco.
Mercado de Granos, por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Hacer el balance del 2025 en función del rendimiento de nuestras liquidaciones. Para avanzar en la toma de decisiones considerando la evolución de la macroeconomía local.
Javier Argentieri viajó a Las Rosas para conocer al joven fans de los camiones, y entregarle una foto que le tomó hace cuatro años. Una historia de pasión compartida.
El operativo se realizó en una vivienda de la zona oeste por una causa de desobediencia. El implicado había protagonizado una fuga a gran velocidad días atrás.