Cañada de Gómez: el municipio repudia agresión a inspectores de tránsito

Bebé de Carlos Pellegrini internada por picadura de alacrán
Emilia, de 7 meses, fue trasladada de urgencia a Rafaela tras sufrir una descompensación por el veneno. Su madre pide mayor prevención.
El gobierno local ratificó su compromiso con el orden y la convivencia tras un violento episodio contra agentes de control urbano.
La Municipalidad de Cañada de Gómez manifestó su enérgico rechazo ante las agresiones físicas y verbales sufridas por inspectores de tránsito durante el ejercicio de sus funciones. El incidente, ocurrido el pasado fin de semana, ha generado un firme posicionamiento de las autoridades locales, quienes aseguraron que no tolerarán actos de violencia que vulneren la integridad de los trabajadores públicos ni el cumplimiento de las normas de convivencia.
Desde el Ejecutivo municipal se informó que ya se han iniciado las acciones legales correspondientes para identificar y sancionar a los responsables del ataque. El comunicado oficial destaca que estas conductas atentan contra el respeto mutuo y el ordenamiento urbano que la gestión busca consolidar. "Ratificamos nuestro compromiso con el orden y la convivencia", expresaron las autoridades para enfatizar que los operativos de control continuarán con normalidad.
El municipio subrayó que la labor de los inspectores es fundamental para garantizar la seguridad vial de todos los ciudadanos. Por ello, instaron a la comunidad a colaborar con los procedimientos de control y a mantener un trato respetuoso hacia el personal de seguridad y protección civil.
El reciente informe de la Bolsa de Cereales de Rosario )BCR) destaca que casi el 96% de la producción se ubica en las máximas categorías comerciales. Con buen peso hectolítrico, la escacez en proteina es una dificultad para la industria molinera.
El tramo que une las ciudades de Las Rosas y Las Parejas presenta baches de gran magnitud y las obras de reparación se encuentran actualmente paralizadas.
El senador Pablo Verdecchia entregó fondos FANI por más de 237 millones de pesos destinados a la infraestructura educativa de diversas localidades.
El municipio sancionó a la institución con 18 millones de pesos y el cierre de sus instalaciones tras las celebraciones por lograr el Torneo de la Liga Cañadense.
La concejal del bloque Hacemos solicitó al Ejecutivo municipal una reunión urgente por la ola de robos. Buscan una ciudad "sin miedo y sin rejas".
La comunidad celebró la asunción del sacerdote, quien mantendrá también sus funciones en Montes de Oca para guiar la vida pastoral local.
Un sujeto apodado "El Pelado", conocido en la zona por reiterados hechos delictivos menores, protagonizó una fuga increíble.
El certamen nocturno para Octava Damas y Séptima Caballeros comienza el 12 de enero en el complejo con nuevas instalaciones y quincho.
El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó este jueves el fallecimiento de un hombre de 29 años, residente de Las Toscas. Hay dos casos fatales en departamento Belgrano.