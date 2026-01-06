Cañada de Gómez: el municipio repudia agresión a inspectores de tránsito

La Municipalidad de Cañada de Gómez manifestó su enérgico rechazo ante las agresiones físicas y verbales sufridas por inspectores de tránsito durante el ejercicio de sus funciones. El incidente, ocurrido el pasado fin de semana, ha generado un firme posicionamiento de las autoridades locales, quienes aseguraron que no tolerarán actos de violencia que vulneren la integridad de los trabajadores públicos ni el cumplimiento de las normas de convivencia.

Compromiso con el orden y la justicia

Desde el Ejecutivo municipal se informó que ya se han iniciado las acciones legales correspondientes para identificar y sancionar a los responsables del ataque. El comunicado oficial destaca que estas conductas atentan contra el respeto mutuo y el ordenamiento urbano que la gestión busca consolidar. "Ratificamos nuestro compromiso con el orden y la convivencia", expresaron las autoridades para enfatizar que los operativos de control continuarán con normalidad.

El municipio subrayó que la labor de los inspectores es fundamental para garantizar la seguridad vial de todos los ciudadanos. Por ello, instaron a la comunidad a colaborar con los procedimientos de control y a mantener un trato respetuoso hacia el personal de seguridad y protección civil.