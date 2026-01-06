Récord histórico en financiamiento productivo en la provincia de Santa Fe

La provincia de Santa Fe alcanzó un hito inédito en su economía al cerrar el año 2025 con un récord histórico en financiamiento productivo. Bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, se adjudicaron más de $ 127.000 millones a través de diversas líneas de crédito, consolidando una política de Estado orientada al desarrollo económico y social. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que este logro es el resultado de una estrategia clara que posicionó al crédito como el principal motor para fortalecer el entramado productivo santafesino.

Crecimiento exponencial del crédito en 2025

Durante el último año, el financiamiento canalizado mediante entidades bancarias y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) experimentó un salto notable. En comparación con el 2024, la cantidad de préstamos otorgados creció más de un 90 %, pasando de 760 a 1.480 operaciones. En términos monetarios, el incremento fue superior al 150 %, escalando de $46.000 millones a$ 117.000 millones en montos adjudicados.

Este dinamismo se vio reflejado en la alta demanda de las herramientas financieras: de las 60 líneas de crédito puestas a disposición, 46 agotaron su cupo disponible. Según indicó Puccini, “este récord histórico en financiamiento productivo es el resultado de una política de Estado que puso al crédito como motor del desarrollo económico y social de Santa Fe”.

Inclusión financiera y apoyo a sectores estratégicos

La política crediticia no solo se limitó al sector bancario tradicional. A través de agencias de desarrollo, municipios y comunas, se asistió a pymes y microemprendedores que suelen quedar fuera del sistema financiero. El programa Activa emprendedor, por ejemplo, facilitó la creación de 207 fondos rotatorios que beneficiaron a 1.500 personas.

Además, se implementaron subsidios de tasa de entre 3 y 25 puntos, permitiendo en algunos casos el acceso a financiamiento con tasa del 0 %. Estos recursos impactaron directamente en sectores clave como el agro, la industria, el turismo y la maquinaria. También se destacó la Línea mujeres, diseñada específicamente para proyectos liderados por mujeres en los rubros productivo y comercial.

Infraestructura y sostenibilidad para el futuro

El balance anual también incluyó avances en infraestructura mediante el programa Genera, destinado a obras energéticas en parques industriales con una inversión de $ 1.200 millones. Con un alcance federal que llegó a cada rincón del territorio, el ministro Puccini concluyó que estos resultados demuestran que el financiamiento es una “herramienta inclusiva y federal, capaz de acompañar tanto a grandes proyectos como a pequeños emprendedores”.