Santa Fe inaugura la nueva pista del aeropuerto de Rosario

El gobierno de la provincia de Santa Fe inaugurará este sábado, a partir de las 18, las ambiciosas obras de modernización del Aeropuerto internacional Islas Malvinas, ubicado en la ciudad de Rosario. La actividad, abierta a toda la comunidad, representa la culminación de un proceso de transformación de la terminal aérea y marca la reapertura formal de una infraestructura que resulta estratégica para la conectividad y el desarrollo económico de la región centro del país.

La intervención integral demandó una inversión cercana a los 150 millones de dólares, financiada en su totalidad con recursos provinciales. Entre las tareas más destacadas se encuentra la repavimentación de la pista principal, una obra fundamental para garantizar la seguridad operativa. Tras este acto inaugural, el aeropuerto retomará su esquema de vuelos regulares el próximo lunes 29 de diciembre.

Infraestructura renovada para la región

Los trabajos técnicos comprendieron la recuperación de la pista de 3.000 metros de extensión, permitiendo que aeronaves de gran porte operen con estándares internacionales. A esto se sumó la instalación de un sistema de balizamiento led de última tecnología, diseñado para mejorar la visibilidad y optimizar las operaciones nocturnas o bajo condiciones meteorológicas adversas.

Además de las mejoras en la pista, se amplió la denominada terminal flexible, que ahora cuenta con más de 10.500 metros cuadrados. Esta fase de la obra incluyó la incorporación de dos mangas, nuevas escaleras mecánicas y una renovación del sector internacional, con el fin de agilizar los procesos migratorios y elevar la calidad del servicio al pasajero. Asimismo, se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery, facilitando un acceso más fluido desde el área metropolitana.

Una celebración con sorteos y música

Para celebrar la reapertura, la provincia organizó una jornada recreativa denominada "una fiesta a cielo abierto". Durante el evento, se realizarán sorteos de pasajes aéreos a destinos internacionales como Madrid, Punta cana y diversas ciudades de Brasil. La propuesta se completará con exhibiciones de paracaidismo y visitas guiadas para que los asistentes conozcan las nuevas instalaciones.

El cierre artístico estará a cargo de la cantante Sofía Gazzaniga y la emblemática banda rosarina Vilma Palma e Vampiros. Para quienes no puedan asistir, la actividad será transmitida en vivo a través del canal de youtube oficial del Gobierno de Santa fe. Con estas obras, Rosario refuerza su posición como nodo logístico clave, con una infraestructura moderna acorde a las exigencias actuales de la aviación comercial.