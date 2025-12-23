Ola de calor: Aguas Santafesinas pide extremar el cuidado y realizar un uso solidario del agua

Santa Fe inaugura la nueva pista del aeropuerto de Rosario
Ante el pronóstico de altas temperaturas, la empresa informó que sus plantas trabajan al 100% de su capacidad. Recomiendan evitar el riego, el lavado de veredas y brindan consejos clave para mantener el agua de las piletas de lona sin renovarla.
Ante las proyecciones de altas temperaturas para nuestra región, Aguas Santafesinas recuerda la importancia de realizar un uso solidario y responsable del agua potable.
💧 Nuestras plantas potabilizadoras están trabajando al 100 % de su capacidad, pero si la demanda supera la producción, pueden registrarse bajas en los caudales y presiones domiciliarias. Por eso, es fundamental evitar consumos innecesarios y utilizar el agua potable solo para fines esenciales, sin derroches. Cada litro que cuidemos permanecerá en la red y podrá abastecer a otros usuarios.
➡️ Evitar actividades que demanden grandes cantidades de agua y que puedan postergarse: lavado de autos y veredas, riego de jardines, programas largos de lavarropas.
➡️ Usar baldes o mangueras con sistemas de corte (gatillo, interruptores o pulsadores) para controlar el consumo.
➡️ No lavar vehículos ni arrojar aguas servidas a la vía pública.
➡️ No dejar que el agua corra innecesariamente al lavar platos, al cepillarse los dientes o al bañarse. Por ejemplo, una ducha de 10 minutos consume aproximadamente 80 litros.
➡️ Controlar pérdidas en canillas, tanques y otras instalaciones.
➡️ No utilizar bombas "chupadoras" conectadas directamente a la red, ya que dañan las cañerías internas y afectan a vecinos.
👍 Es importante evitar renovar el agua de las piletas innecesariamente. Una pileta de lona de 5.000 litros equivale al consumo diario de agua potable de 25 personas. Para conservarla:
👌 Agregar al agua hipoclorito de sodio (cloro/lavandina) o una pastilla de cloro sólido para mantenerla varios días.
👣 Lavarse los pies antes de ingresar a la pileta, y retirar la basura de la superficie del agua.
➡️ Cubrir la pileta con una lona o plástico cuando no se use, evitando la entrada de polvo y hojas.
📲 Para consultas o reclamos, Aguas Santafesinas ofrece atención 24 horas por WhatsApp al 341 695 0008 y a través de su oficina virtual: www.aguassantafesinas.com.ar
