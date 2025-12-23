Ola de calor: Aguas Santafesinas pide extremar el cuidado y realizar un uso solidario del agua

Ante las proyecciones de altas temperaturas para nuestra región, Aguas Santafesinas recuerda la importancia de realizar un uso solidario y responsable del agua potable.

💧 Nuestras plantas potabilizadoras están trabajando al 100 % de su capacidad, pero si la demanda supera la producción, pueden registrarse bajas en los caudales y presiones domiciliarias. Por eso, es fundamental evitar consumos innecesarios y utilizar el agua potable solo para fines esenciales, sin derroches. Cada litro que cuidemos permanecerá en la red y podrá abastecer a otros usuarios.

Buenas prácticas de uso del agua ✅

➡️ Evitar actividades que demanden grandes cantidades de agua y que puedan postergarse: lavado de autos y veredas, riego de jardines, programas largos de lavarropas.

➡️ Usar baldes o mangueras con sistemas de corte (gatillo, interruptores o pulsadores) para controlar el consumo.

➡️ No lavar vehículos ni arrojar aguas servidas a la vía pública.

➡️ No dejar que el agua corra innecesariamente al lavar platos, al cepillarse los dientes o al bañarse. Por ejemplo, una ducha de 10 minutos consume aproximadamente 80 litros.

➡️ Controlar pérdidas en canillas, tanques y otras instalaciones.

➡️ No utilizar bombas "chupadoras" conectadas directamente a la red, ya que dañan las cañerías internas y afectan a vecinos.



Piletas de lona 🏊‍♂️

👍 Es importante evitar renovar el agua de las piletas innecesariamente. Una pileta de lona de 5.000 litros equivale al consumo diario de agua potable de 25 personas. Para conservarla:

👌 Agregar al agua hipoclorito de sodio (cloro/lavandina) o una pastilla de cloro sólido para mantenerla varios días.

👣 Lavarse los pies antes de ingresar a la pileta, y retirar la basura de la superficie del agua.

➡️ Cubrir la pileta con una lona o plástico cuando no se use, evitando la entrada de polvo y hojas.



📲 Para consultas o reclamos, Aguas Santafesinas ofrece atención 24 horas por WhatsApp al 341 695 0008 y a través de su oficina virtual: www.aguassantafesinas.com.ar