Las Rosas: aprehenden a una mujer por violencia y amenazas a un hombre

Detalles del procedimiento

Este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un operativo en la ciudad de Las Rosas, derivado de una denuncia por violencia y amenazas. El caso, que se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Cañada de Gómez, involucra delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas calificadas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

Los hechos se desencadenaron cuando una mujer amenazó a un hombre utilizando elementos cortantes. Según la investigación, la imputada mantuvo a la víctima encerrada en su domicilio durante varias horas, para luego agredirlo físicamente y causarle diversas lesiones. Tras el episodio inicial, la mujer habría ingresado nuevamente a la vivienda sin el consentimiento del propietario.

Intervención policial y resistencia

Ante el aviso a las autoridades, personal del Cuerpo de Radioeléctrico (CRE) se desplazó al lugar para proceder con la aprehensión. Durante el operativo, la mujer opuso una fuerte resistencia, lo que resultó en lesiones físicas para una de las agentes policiales presentes en el sitio.

Por orden del fiscal interviniente, se ejecutó un allanamiento en el inmueble, el cual arrojó un resultado positivo. En el lugar, las fuerzas de seguridad lograron el secuestro de diversos elementos de interés que han sido incorporados como evidencia a la causa judicial.

Finalmente, tras cumplimentar las diligencias de rigor e identificación dactiloscópica, se dispuso la formación de la causa y la posterior recuperación de la libertad de la implicada, quien permanece sujeta al proceso legal.