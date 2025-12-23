Las Rosas: aprehenden a una mujer por violencia y amenazas a un hombre

Cañada de Gómez: choque frontal en camino a Colonia Médici deja cuatro heridos
Una mujer fue detenida tras privar de la libertad y agredir a un varón, además de resistirse al arresto y lesionar a una oficial de policía.
Este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un operativo en la ciudad de Las Rosas, derivado de una denuncia por violencia y amenazas. El caso, que se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Cañada de Gómez, involucra delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas calificadas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.
Los hechos se desencadenaron cuando una mujer amenazó a un hombre utilizando elementos cortantes. Según la investigación, la imputada mantuvo a la víctima encerrada en su domicilio durante varias horas, para luego agredirlo físicamente y causarle diversas lesiones. Tras el episodio inicial, la mujer habría ingresado nuevamente a la vivienda sin el consentimiento del propietario.
Ante el aviso a las autoridades, personal del Cuerpo de Radioeléctrico (CRE) se desplazó al lugar para proceder con la aprehensión. Durante el operativo, la mujer opuso una fuerte resistencia, lo que resultó en lesiones físicas para una de las agentes policiales presentes en el sitio.
Por orden del fiscal interviniente, se ejecutó un allanamiento en el inmueble, el cual arrojó un resultado positivo. En el lugar, las fuerzas de seguridad lograron el secuestro de diversos elementos de interés que han sido incorporados como evidencia a la causa judicial.
Finalmente, tras cumplimentar las diligencias de rigor e identificación dactiloscópica, se dispuso la formación de la causa y la posterior recuperación de la libertad de la implicada, quien permanece sujeta al proceso legal.
Tras un allanamiento en la zona rural, la policía detuvo a un hombre y secuestró armas de fuego en el marco de una causa por abuso sexual.
La PDI de Las Rosas actuó en Bouquet ante un intento de robo de cereales. Los hechos llevaron a posteriori a un allanamiento donde se encontró armamento.
La policía de la UR III secuestró armas y drogas tras una serie de operativos ordenados por la justicia de Cañada de Gómez por incidentes deportivos.
Días atrás forzaron el ingreso a un galpón de la empresa RRTV pero huyeron al hallarlo vacío. Se movilizaban en vehículos con patentes adulteradas tras un raid delictivo que se inició en Sastre (departamento San Martín).
El personal policial de UR III frustró el robo de una motocicleta en Las Parejas y, en otro procedimiento, capturó al presunto autor de un ilícito en una carnicería de Armstrong.
Caen dos delincuentes de alto perfil buscados. Fuerzas provinciales capturaron a Luis Palavecino y a alias “Cheche”. Los operativos se realizaron en el departamento San Lorenzo y Cañada de Gómez.
El incidente vial se registró durante la madrugada de este 25 de diciembre. Según testigos, el vehículo dio un vuelco antes de ingresar al predio.